«الشارقة للشعر العربي» يواصل فعالياته

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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يواصل مهرجان الشارقة للشعر العربي فعاليات دورته العشرين، حيث احتضن قصر الثقافة بالشارقة، الأمسية الشعرية الخامسة، أول من أمس، والتي أحياها الشعراء: يوسف الكمالي من سلطنة عمان، آمدو علي من النيجر، أحمد المفتاح من قطر، معين الكلدي من اليمن، جبريل آدم حبريل من تشاد، خالد عبد الودود من موريتانيا، وسمية دويفي من الجزائر، وقدمهم الشاعر والإعلامي عمر أبو الهيجاء.

حضر الأمسية عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية، والشاعر محمد البريكى مدير بيت الشعر، وضيوف المهرجان، وجمهور من الشعراء والمثقفين والمتابعين للفعاليات الثقافية.

تنوعت قصائد الشعراء، وتناولت مواضيع متعددة، تجلّت في الوطن والوجدانيات والحب والقضايا الإنسانية.