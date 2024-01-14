بطولة فزاع لليولة تستكمل أضلاع المربع الذهبي بمنافسة متكافئة

المصدر: البيان

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اكتمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي للنسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 19 من برنامج الميدان، الذي تنظمه إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك في الحلقة الرابعة من المرحلة الثانية، والتي جاءت متكافئة لأبعد الحدود، وتميزت بالتفاعل والحضور الجماهيري مع تقديم تحديات الموروث الشعبي بين الشباب بطريقة مبتكرة وشاملة.

وحصل عبد الله سليم الكتبي من إمارة الشارقة على بطاقة التأهل الأخيرة إلى المربع الذهبي، بعد تفوقه على حمد سيف لوتاه من إمارة دبي، بفارق قليل جدًا بلغ 10 علامات فقط، بحصول لوتاه على 45 علامة مقابل 55 ذهبت للكتبي لينضم في المربع الذهبي إلى جانب علي العزيزي، عبد الله الفلاحي، وسعود فولاد، في المربع الذهبي.

انطلق المتنافسان مع عرض اليولة الذي قدما فيها فاصلاً من المهارات المميزة، وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة على المدرجات بأعداد متزايدة مع دخول المنافسات مراحل الحسم، ومنح خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، لوتاه 25 علامة.

وفي سؤال الموروث تمكن الكتبي من الإجابة بشكل صحيح، ليفتتح رصيده بـ 10 علامات.

أما في تحدي السباحة الذي يقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق الكتبي أيضًا، ليكسب 15 علامة.

وكان الترقب بعد ذلك لتحدي الرماية، حيث انطلق المتنافسان لمسافة 10 متراً على مسرح الميدان لإصابة الأهداف بسلاح السكتون، وفيها تفوق الكتبي ليحصل على 15 علامة.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، ألقى المشاركان قصيدة للشاعر، سعيد بن راشد بعنوان "ياهل الخنانيج القوايا" وفيها تمكّن الكتبي أيضًا من الحصول على علامتها.

وفي سباق الهجن الذي زادت مسافته ليصبح 500 متر وأُقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في نفس موقع البطولة، تفوّق لوتاه ليكسب 20 علامة.

تغطية متكاملة

عبّرت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن سعادتها بالجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها برنامج الميدان والذي يعتبر واحد من أهم وأعرق برامج التراث والموروث الشعبي على مستوى المنطقة.

وبهذا الخصوص قالت أواديسيان: لدينا أرقام ومؤشرات مميزة جدًا فيما يتعلق بمتابعة البطولة من جميع دول المنطقة وليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمتلك هذه البطولة قاعدة جماهيرية تمتد إلى جميع دول الخليج العربي، وهو الأمر الذي لمسناه من خلال منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى متابعي جمهور الميدان من خلال البث المباشر عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم، حيث نسخر كل جهودنا لتكون التغطية متكاملة للحدث.

عبد الله المستريح ضيف الميدان

حلّ الفنان عبد الله المستريح ضيفاً على الحلقة الثامنة، وقدم أغنية "نصيب" وهو الحاصل على جائزة العويس الثقافية عن فئة الموسيقى، والذي عبّر عن اعتزازه بألوان الفن الإماراتي الأصيلة، وما تملكه من تنوّع وعراقة.



البطاقة الأخيرة

أشار عبد الله الكتبي إلى أن الإصرار والتدريب المستمر هما اللذان منحاه بطاقة التأهل الأخيرة للمربع الذهبي، معتبرًا أن المرحلة القادمة لا تحتمل الأخطاء فجميع المتأهلين يمتلكون المهارات اللازمة للفوز باللقب، لذلك التركيز وزيادة التدريب والاعداد سيمنحان الأفضلية لليويلة المتأهلين إلى مرحلة نصف النهائي.

