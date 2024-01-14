3 عروض في الدورة 14 لمهرجان المسرح العربي ببغداد

المصدر: بغداد - البيان

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تم يوم أمس، تقديم ثلاثة عروض مسرحية في اليوم الثالث من مهرجان المسرح العربي، الذي تقام دورته الحالية، الرابعة عشر، في بغداد، استهلت بالعرض العراقي «بيت أبو عبدالله» للمخرج أنس عبدالصمد، على مسرح الرشيد، ثم العرض الأردني «أنتيجوني» للمخرج حكيم حرب على مسرح المنصور، فيما جاء ثالثاً العرض المغربي «أكاستازيا» للمخرج ياسين إحجام، الذي تم تقديمه على المسرح الوطني.

هذا فيما حمل المجال الفكري ليوم أمس عنوان «تجارب المسرح التفاعلية والعضوي خلفيات وتنظيرات وتعارضات ونماذج من العروض العربية»، وشارك في المحور الفكري 166 باحثاً مسرحياً من العراق والدول العربية وعدد من المغتربين في الدول الغربية وقدموا في أبحاثهم وتقاريرهم ودراستهم إضاءات متنوعة على قضايا المسرح العربي.