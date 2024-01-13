«موسم دبي الفني».. تجارب وفعاليات إبداعية نوعية

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عضو مجلس دبي، أعلنت «دبي للثقافة» انطلاق «موسم دبي الفني 2024» بدءاً من يوم أمس وحتى 7 مارس المقبل، ويقام تحت شعار «تجول في عالم الفن والإبداع»، ويضم تحت مظلته باقة متنوعة من المبادرات والفعاليات الترفيهية والمهرجانات الفنية.

جسور

وأشار د. سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» إلى أهمية «موسم دبي الفني» ودوره في مد جسور التواصل بين المبدعين والجمهور. وقال: «يعبر «موسم دبي الفني» عن روح إمارة دبي وجوهرها وما تمتلكه من إمكانيات ومقومات وقدرة عالية على استقطاب أصحاب المواهب من شتى أنحاء العالم.

ومن خلاله تسعى «دبي للثقافة» إلى دعم قوة السياحة الثقافية واقتصاد دبي الإبداعي الذي تطمح الإمارة لأن تكون عاصمته العالمية بحلول 2026»، مشيراً إلى مساهمة موسم دبي الفني في فتح الآفاق أمام المبدعين والمثقفين والفنانين.

ويبدأ موسم دبي الفني بالتزامن مع النسخة الثالثة من مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء» التي انطلقت مساء أمس وحتى 21 يناير الجاري، وتقدم «دبي للثقافة» من خلالها برنامجاً ثرياً بالفعاليات النوعية الرامية إلى تعزيز استدامة صناعة السينما في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، تستعد مدينة إكسبو دبي لإطلاق النسخة الأولى من «مهرجان دبي للأضواء» الذي تنظمه بشراكة استراتيجية مع «دبي للثقافة» في «ساحة الوصل» خلال الفترة من 26 يناير الجاري وحتى 4 فبراير المقبل.

وعبر برنامج ثري يتضمن أكثر من 200 عرض وفعالية فنية وثقافية، تطل النسخة الحادية عشرة من «مهرجان القوز للفنون» يومي 27 و28 يناير الجاري، وسيشهد المهرجان الذي يقام بدعم وشراكة استراتيجية من «دبي للثقافة» في «منطقة القوز الإبداعية» و«السركال أفنيو» تقديم تشكيلة من العروض الموسيقية والتجارب الثقافية الاستثنائية.

وتتواصل فعاليات «موسم دبي الفني» مع النسخة الـ16 من مهرجان طيران الإمارات للآداب، التي ستنطلق في 31 يناير وتستمر حتى 6 فبراير المقبل في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، ويجمع برنامج المهرجان نخبة من الكتاب والمبدعين والمفكرين من حول العالم، وسيشهد تنظيم أكثر من 160 فعالية، من بينها:

«ونحن نُحب الحياة» ليلة خاصة من الشعر وعروض الأداء تكريماً لأعمال الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، إلى جانب فعالية «بالإماراتي» التي تضيء «دبي للثقافة» من خلالها على تجارب الكتاب الإماراتيين ومساهماتهم في إثراء الثقافة المحلية.

في حين تحتفي الهيئة عبر «مهرجان سكة للفنون والتصميم» بالفنون البصرية والإبداعات الفنية المحلية والإقليمية، وخلال نسخة المهرجان الـ12 التي ستقام في حي الشندغة التاريخي خلال الفترة من 23 فبراير حتى 3 مارس المقبلين.

وسيكون الجمهور خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 10 مارس المقبلين على موعد مع معرض «بيغ باد وولف» الذي يقام في مدينة دبي للاستوديوهات بشراكة استراتيجية مع «دبي للثقافة»، ويعرض تشكيلة واسعة من الكتب والإصدارات بخصومات تصل إلى 75 %.

وعلى مدار شهري فبراير ومارس المقبلين، تستضيف «منطقة القوز» و«السركال أفنيو» سلسلة فعاليات ثقافية وإبداعية، تشمل العديد من المعارض الفنية والمحادثات والتجارب المتنوعة، إلى جانب «جولات الفن» المصممة لتقديم طرق بديلة للتفاعل مع عالم الفنون والانخراط فيها.

ويتضمن برنامج الموسم أيضاً النسخة الـ17 من معرض «آرت دبي» الذي تستضيفه مدينة جميرا خلال الفترة من 1 حتى 3 مارس 2024، ويقدم لزواره فرصة مشاهدة الفنون المعاصرة والحديثة من كافة أنحاء العالم، وتشهد هذه الدورة مشاركة أكثر من 100 صالة عرض عبر أقسام المعرض الأربعة، وهي المعاصر، والحديث، والبوابة، و«آرت دبي ديجيتال».