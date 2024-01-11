«الشارقة للفنون» تعلن برنامج معارضها لربيع 2024

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن برنامج معارضها وفعالياتها التي ستقام خلال ربيع 2024، وتتضمن معارض فردية وجماعية لفنانين مؤثرين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتتعاون فيها مع مؤسسات فنية عالمية.

وتشمل معارض المؤسسة التي تقام في الفترة بين فبراير ومايو 2024، كلاً من: «لالا روخ: إيقاع الجهات»، «مدرسة الدار البيضاء للفنون: منصات وأنماط الحركة الطليعية لمرحلة ما بعد الاستعمار 1962-1987»، «هينوك ملكامزر: رموز وصور الطلسم»، و«وقت الرسم: ثنائيات». بالإضافة إلى النسخة السادسة عشرة من لقاء مارس السنوي.

يضيء معرض «إيقاع الجهات»، الذي يقام في الفترة بين 24 فبراير و16 يونيو 2024 في ساحة المريجة، على ممارسة الفنانة والناشطة والمعلّمة الراحلة لالا روخ على امتداد ثلاثة عقود، ويتضمن أكثر من خمسين عملاً، بما يضعنا أمام أكبر معرض استقصائي لأعمالها حتى تاريخه. أنجزت لالا روخ أعمالها على خلفية الاضطرابات السياسية والحركات النسوية في باكستان، حيث التقطت تنويعات إيقاعات الحياة ومناظرها الطبيعية متبعة أسلوباً عماده التقليلية ومفرداتها المتمثلة بالخطوط والرموز والمساحات السوداء.

يضم هذا المعرض الذي تُقَيِّمُهُ حور القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، وناتاشا جينوالا المديرة الفنية لمهرجان «كولومبوسكوب» للفنون المعاصرة، مجموعة من الرسومات والمواد المطبوعة، والفوتوغراف والفيديو، بما في ذلك أعمالها الأولى التي نادراً ما عُرضت، وصولاً إلى عملها الأخير «روباك» (2016) المكوّن من 88 رسماً ورسوم تحريك (أنيمايشن). وتوفر المواد الأرشيفية المنتقاة، بما في ذلك تلك الخاصة بمنتدى العمل النسائي الذي شاركت لالا روخ في تأسيسه، إلى جانب المقابلات، مقاربة عميقة لممارسة الفنانة وأثرها الدامغ.

بعد عرضه في تيت سانت آيفز بالمملكة المتحدة يقام معرض «مدرسة الدار البيضاء للفنون: منصات وأنماط الحركة الطليعية لمرحلة ما بعد الاستعمار 1962-1987» في الشارقة من 24 فبراير وحتى 16 يونيو 2024 في استوديوهات الحمرية والديوان الأميري القديم.

يعد المعرض جزءاً من مبادرة بحثية دولية مهمة حول مدرسة الدار البيضاء للفنون، التي بدأها كل من معهد كي دبليو للفن المعاصر ومؤسسة الشارقة للفنون في عام 2020، بالشراكة مع معهد غوته في المغرب و«ثينك آرت» و«زمان للنشر والتقييم».

فيما يعد معرض «رموز وصور الطلسم» الذي يقام في الفترة بين 24 فبراير و16 يونيو 2024 في متحف الشارقة للفنون، أكبر معرض فردي لأعمال الفنان هينوك ملكامزر حتى الآن، ويضم أكثر من 100 لوحة، بعضها يُعرض للمرة الأولى، ما يتيح للجمهور فرصة نادرة للاطلاع على هذا النوع الفني الإثيوبي الفريد.

يعقب المعارض الثلاثة، انعقاد الدورة السادسة عشرة من لقاء مارس السنوي، في الفترة من 1 إلى 3 مارس 2024، حيث تستقطب طيفاً واسعاً من المجموعات الفنية التي تتداخل ممارساتها العملية مع أشكال متنوعة من إنتاج الفن وبناء المجتمع.

أما معرض «وقت الرسم: ثنائيات» فيقام في الفترة بين 4 مايو و4 أغسطس 2024 في المباني الفنية بساحة المريجة.