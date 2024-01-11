«421 للفنون» يعلن عن تفاصيل موسمه الجديد

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلن مَجمع 421 للفنون، وهو منصة مستقلة تُعنى بالفنانين الواعدين والممارسين المبدعين في دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع أنحاء المنطقة، عن برنامجه لشتاء العام 2024، بعنوان «تشابك». وينطلق البرنامج في 12 يناير على أن يختتم فعالياته في 20 مارس المقبل.

ويضم هذا الموسم معرضين رئيسيين وأكثر من عشرين ورشة عمل، علاوة على فعاليات خاصة تستكشف العلاقة العميقة بين الإنسان والطبيعة. وسوف يفتتح معرض «تشابك ثقفي» في 11 فبراير، وهو معرض جماعي يقدم أعمال المشاركين في برنامج الإقامة الفنية، ومعرض «هناء السجيني: عدّ الأصابع»، وهو معرض فردي للفنانة المشاركة في برنامج 421 لتطوير خبرات التقييم الفني.

وبالتزامن مع هذه المعارض، يقدم برنامج شتاء 2024 مجموعة متنوعة من ورش العمل والمحادثات الفنية والفعاليات الخاصة التي تربط الزوار بالواقع الفني خارج العالم الافتراضي. وفي عالم يشجعنا على الانعزال، يتحدى البرنامج هذا الوضع من خلال تجسيد معاني الرعاية والتعاطف مع الآخرين.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز حس الصداقة وتوطيد الروابط من خلال الحضور المؤثر وتوفير مساحة للقاءات الشخصية. مع مجموعة من ورش العمل، وجلسات الحوار، والعروض السينمائية، والفعاليات المجتمعية والمزيد، يمثل برنامج «تشابك» تجاوباً في وجه الإجهاد الرقمي المتواصل.

يقول فيصل الحسن، مدير مَجمع 421 للفنون: «ندعو ضيوفنا في هذا الموسم إلى المشاركة بسخاء وتعاطف مع بعضهم البعض من خلال برنامجنا العام، الذي يتجاوب مع معرضي المجمع. حيث يستكشف كلا المعرضين التواصل الإنساني والتعاطف من منظورين مختلفين للغاية.

فيقدم معرض هناء السجيني الفردي «عدّ الأصابع» مجموعة جديدة من الأعمال المتجذرة حول هشاشة التجربة الإنسانية؛ فالأعمال بمثابة تمرين على الضعف تستكشف الآليات البشرية الفطرية والخارقة للطبيعة التي تجعلنا صامدين في أوقات الشدائد. ومن ناحية أخرى، فإن معرض «تشابك ثقفي» هو استكشاف لقوة المجتمع، ويُطرح سؤال: ماذا يحدث عندما نتعاون ونتآزر للاستكشاف والتجريب؟ ويأتي هذا المعرض نتيجة لبرنامجنا السنوي للإقامة الفنية.

وفي العام الجديد، يصل البرنامج إلى تتويجه الطبيعي بالانتقال من تجربة رقمية إلى تجربة فعلية على أرض الواقع في مساحات استوديو الفنانين الجديد. وكانت رؤيتنا أن نحتفل بإنجازات البرنامج وبهؤلاء الفنانين الذين اجتمعوا عاماً بعد عام للتعلم والتجريب ودعم بعضهم البعض».