«نغمات دبي».. عروض موسيقية تنشر البهجة على ضفاف الوجهات المائية

المصدر: دبي ــــ البيان

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تعود أمسيات «نغمات دبي» مجدّداً، ضمن فعاليات «مهرجان دبي للتسوق»، والتي تستمر حتى 14 يناير الجاري، لتقدّم مجموعة من العروض الموسيقية المباشرة، وتنشر البهجة على ضفاف الوجهات المائية المميزة «بلوواترز» و«السيف»، إضافة إلى وجهتي «بوكس بارك» و«لاست إكزت الخوانيج».

وسيحظى زوار الوجهات بفرصة الاستمتاع بالعروض الموسيقية المباشرة التي تقدّمها مجموعة من المواهب المحلية كل ليلة، على مدار الأسبوع، حيث تقدّم «نغمات دبي» خياراتٍ موسيقية تناسب جميع الأذواق، وسط أجواء دبي المميزة.

أمسيات لا تنسى

وسيكون عشاق الأنغام الهادئة على موعدٍ مع عروض فريدة في وجهة «السيف» التراثية، في حين يحظى محبو الألحان الدافئة والمؤثرة بأمسياتٍ لا تُنسى في «بلوواترز»، مع إطلالاتٍ رائعة على أفق دبي. كما يمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بتشكيلةٍ واسعة من المأكولات الشهية التي تقدمها شاحنات الطعام المتنوعة في «لاست إكزت الخوانيج»، قبل الاستعداد لحضور العروض الموسيقية المبهرة.

عروض حية

وتشارك جيسيكا ألفيس في أمسيات «نغمات دبي»، وهي مغنية معروفة، تشتهر بأداء العروض الحيّة لأغاني الجاز والبوب الكلاسيكية الشهيرة، بما فيها «فيلينج جود» و«دانس ويذ سمبادي». أحيت جيسيكا ألفيس العديد من الحفلات في مطاعم شهيرة في مختلف أنحاء دبي والمنطقة، وتشارك في أمسيات «نغمات دبي»، في موقعين مختلفين، هما «بلوواترز» و«بوكس بارك».

ويسعى الفنان عُدي السليمان، من خلال مشاركته في «نغمات دبي»، إلى إحياء تقليد العزف على آلة القانون، من خلال تقديم عروض آسرة في مختلف أنحاء العالم. ويعزف الفنان الموهوب أنماطاً موسيقية متنوعة، بدءاً من المقطوعات الكلاسيكية، وصولاً إلى الأغاني العصرية، بمساعدة منسق أغانٍ. وسيعزف الفنان عُدي السليمان في «بلوواترز» و«السيف» و«لاست إكزت الخوانيج».

ويقدم إبي في كي، الذي ولد ونشأ في دبي، ويشتهر بغناء أنماط البوب والفولك والآر أند بي والموسيقى الصوتية، أغاني من تأليفه، تتناول مواضيع الحب والحياة. وستستضيف «بوكس بارك» و«لاست إكزت الخوانيج»، أروع عروض الفنان إبي في كي.

وتشارك المغنية اللبنانية المقيمة في دبي «نورزي»، في أمسيات «نغمات دبي»، وكانت من بين أولى الفنانات في الشرق الأوسط اللاتي قدّمن مزيجاً فريداً من الأغاني الأصلية، وأغاني فنانين آخرين باللغتين العربية والإنجليزية. وسيستمتع الجمهور بأداء «نورزي» لأروع الأغاني في «بلوواترز» و«بوكس بارك» و«لاست إكزت الخوانيج» و«السيف».

فرقة موسيقية

وتستضيف «نغمات دبي»، مارياتشي كويتزا، وهي فرقة موسيقية مؤلفة من شخصين، تهدف إلى تعريف الجمهور بالموسيقى المكسيكية التقليدية، حيث يقدّم العازفان ألحاناً لاتينية راقصة، تنبض بالحياة، على آلتي الجيتار والكمان. وستحتضن «بلوواترز» و«بوكس بارك»، العروض الرائعة للفرقة الموسيقية.

وسيكون نجم الراب ستورم فيرنانديز، المقيم في دبي، والذي يشتهر بمهاراته الاستثنائية في تأليف أغانٍ ذات كلمات مؤثرة، وإيقاع سريع، تأسر قلوب الجماهير، حاضراً في أمسيات «نغمات دبي»، إذ سيقدم أعذب الألحان في «بلوواترز». وبدأ مؤخراً بتجربة ألحان جديدة، بهدف تقديم أنماط موسيقية مختلفة، وتطوير مسيرته المهنية.

وسيكون جمهور دبي على موعد مع خالد بهنسي، حيث يعزف بهنسي على آلات موسيقية فريدة، مثل آلات «الهاندبان» (handpan)، و«الديدجيريدو» (digeridoo)، و«قيثارة الفكّ» (jaw-harp)، وسيقدم العازف أروع المقطوعات الموسيقية في «بلوواترز» و«بوكس بارك» و«لاست إكزت الخوانيج» و«السيف».