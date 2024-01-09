معرض فني يروي سحر وجمال معالم دبي

المصدر: دبي ــ البيان

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يقدم الفنان البريطاني توم بتلر أحدث أعماله في معرضه الفني الجديد الذي يحمل عنوان «Monochrome Metropolis»، والذي يقام 27 يناير الجاري ويستمر حتى 18 فبراير المقبل في مستاريا غاليري في منطقة القوز بدبي. ويتزامن افتتاح المعرض الملهم مع بداية مهرجان القوز للفنون 2024، الذي سيُقام في 27 و28 يناير الجاري.

يعرض الفنان توم بتلر لوحات فنية معاصرة بتفاصيل فريدة لبعض أشهر المعالم الحضرية في دبي. تتميز لوحاته بتقنية الكولاج وتبرز فيها رؤية الفنان بفنتازيا خاصة به، حيث تجذبنا اللوحات للتأمل العميق فيها، مشجعةً المشاهدين على استكشاف الأعماق الخفية داخل كل قطعة.

يبرز المعرض نمطاً فنياً مختلفاً خارجاً عن المعتاد عليه في لوحات الفنان توم بتلر المليئة عادةً بالكولاج الحيوي، ويسلط المعرض الضوء على تفاصيل الفن المعماري في دبي. وتستعرض أعمال المعرض حرفية الفنان ومهاراته الدقيقة، حيث يستخدم الحبر الرفيع وتقنية الغرافيتي لخلق فن تفصيلي ممتلئ بالروايات. وتعمد الفنان تقليل عناصر الكولاج لينغمس المشاهدون في جمال المناظر الطبيعية في دبي، ويشجعهم على تأمل أجمل المعالم في الإمارة.

يجسد المعرض رحلة الفنان الشخصية والمناظر الجميلة لمدينة دبي، وذلك باستخدام تقنية الرسم بلون واحد. من خلال طبقات معقدة من الورق والحبر وأقلام الرصاص، يصنع توم بتلر لوحات تختزل جوهر الهيكل المعماري للمدينة، مستحضراً فيها إحساساً بالأناقة والعمق الخالد.

تتمحور لوحات المعرض حول وجهات دبي وتاريخها وحاضرها، ويجسد كل عمل فني تطور المشهد الحضري في الإمارة، وسحر دبي، مقدماً فرصة فريدة للغوص في روح تطور الهندسة المعمارية في المدينة.