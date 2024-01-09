علي بن محمد وحسين محب يطربان جمهور «ليالي الوثبة»

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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أحيا الفنان علي بن محمد، برفقة الفنان حسين محب، السبت الماضي، حفلاً غنائياً ضمن مهرجان الشيخ زايد المقام بمنطقة الوثبة في أبوظبي، في ثالث أمسيات «حفلات ليالي الوثبة»، التي ينظمها المهرجان لأول مرة ضمن فعالياته وأنشطته المتجددة هذا الموسم، والتي يحييها نخبة من كبار المطربين والفنانين والنجوم العرب، في أجواء تراثية فنية وترفيهية عالمية.

وأطرب علي بن محمد وحسين محب، جمهور وزوار حفلات ليالي الوثبة، حيث قدما مجموعة من الأغاني المحببة والمفضلة لدى الجمهور، ومنحتهم قضاء أمسية ومزيجاً فنياً من الطرب الأصيل، عكست جمالية الموسيقى العربية والتنوع الثقافي الفني.

وشهد الحفل، الذي أقيم بالمسرح الرئيس في مهرجان الشيخ زايد، إقبالاً لافتاً من الجمهور الذين حرصوا على الحضور بصحبة الأهل والأصدقاء، للاستمتاع بالأمسية الفنية التي جمعت فنانين معروفين، قدما مجموعة أغانٍ تفاعل معها الحضور، في أجواء من الفن والطرب بالهواء الطلق.