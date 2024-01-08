كوكب اليابان يلتقط أول صورة ذهنية في العالم

المصدر: جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - www.hipa.ae

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كشف علماء يابانيون عن نجاحهم في إنشاء أول صور ذهنية في العالم للأشياء والمناظر الطبيعية من نشاط الدماغ البشري باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفق البحث الذي نشرته نتائجه في مجلة «Neural Networks».

وقد تمكّن فريق العلماء من «المعاهد الوطنية لعلوم وتكنولوجيا الكم»، ومعهد وطني آخر وجامعة أوساكا، من إنتاج صور تقريبية لنمر، مع فمٍ وأذنين ونمطٍ مُرقّط يمكن التعرف إليه، بالإضافة إلى أجسام مثل طائرة ذات أضواء حمراء على أجنحتها.

وأثناء البحث، تم عرض 1200 صورة للأشياء والمناظر الطبيعية على المشاركين، مع تحليل العلاقة بين إشارات الدماغ والصور وقياسها باستخدام الرنين المغناطيسي الوظيفي، فيما تم إدخال الصور نفسها في الذكاء الاصطناعي التوليدي، لمعرفة مدى توافقها مع نشاط الدماغ.

التقنية التي يطلق عليها اسم «فك تشفير الدماغ»، تتيح تصور المحتويات الإدراكية بناء على نشاط الدماغ، ويمكن تطبيقها في المجالات الطبية والرعاية الاجتماعية، بحسب موقع «The Japan Times». كما يمكن استخدام هذه التكنولوجيا في تطوير أجهزة الاتصال، وفهم آليات الهلوسة والأحلام في الدماغ، بحسب المقال.

وأظهرت الدراسات السابقة أن الصور التي شاهدها المشاركون، يمكن إعادة بنائها من نشاط الدماغ المقاس باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، على الرغم من أنها كانت مقتصرة على مجالاتٍ مُحدّدة، مثل الحروف الأبجدية. التقنية التي طوّرها العلماء اليابانيون تقوم بتحويل إشارات الدماغ إلى قيم رقمية، يقوم على أساسها الذكاء الاصطناعي المُدرَّب بإعادة إنشاء الصور.

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