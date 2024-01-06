قراءة مغربية لجديد جمال السويدي

المصدر: الرباط - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظّمت جامعة محمد الخامس في العاصمة المغربية الرباط، الخميس، ندوة قراءة حول كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» لمؤلفه د. جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

دعا إلى الندوة فريد الباشا الرئيس بالنيابة لجامعة محمد الخامس بالرباط، وعُقدت الندوة بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية «أكدال» بالرباط، وحضر الندوة نخبة من المفكرين والمثقفين، وشارك فيها فريد الباشا وآخرون وقدموا جميعاً قراءات للكتاب، تؤكد أهميته الاستراتيجية وقيمته الثقافية وفوائده التربوية والسياسية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج وغيرها من دول العالم.

وأكد جميع المشاركين في الندوة المكانة الرفيعة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في المنطقة والعالم، وأشادوا بالدور العظيم الذي يقوم به في نشر التسامح والعمل الخيري والإنساني.