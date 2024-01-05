فيصل بلهول: «شارك تانك دبي» مصدر إلهام لرواد الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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ما إن فتحت «دبي للإعلام» أبواب برنامج «شارك تانك دبي»، أمام رواد الأعمال الشباب، حتى أطلت في ميادينه عشرات المشاريع التي تحمل بين طياتها أفكاراً مبتكرة، وقصص نجاح ملهمة، استطاعت أن تلفت انتباه رائد الأعمال والمستثمر الإماراتي فيصل بلهول نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، الذي سعى من خلال البرنامج الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي، على تقديم خبرته ومعرفته العالية في طرق الاستثمار لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم، ليعكس ذلك حرصه على دعمهم وتمكينهم من النجاح، وتحقيق تطلعاتهم وأحلامهم، حيث أكد بلهول في حوار خاص مع «البيان» ، أن البرنامج الذي يعرض مساء كل خميس، في تمام الساعة 10:30 ليلاً، يمثل مصدر إلهام ودافعاً قوياً لأصحاب المشاريع للتعريف بأفكارهم، مشيراً إلى أن «شارك تانك دبي»، يتناغم مع رؤى إمارة دبي، التي أكد أنها «أرض الفرص والأمنيات»، ويسهم في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

إلهام

وفي هذا الصدد، يقول فيصل بلهول: «يشكل برنامج «شارك تانك دبي»، مصدر إلهام لرواد الأعمال والمستثمرين، على حد سواء، ومن خلاله يمكن اكتشاف العديد من الأفكار المبتكرة، والفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن الاستفادة منها، إلى جانب التعرف إلى مجموعة من رواد الأعمال الجدد، واستكشاف إمكاناتهم وطرق تفكيرهم ونظرتهم وتعاملهم مع السوق، ومعرفة حدود طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، وطبيعة احتياجاتهم لتحقيق النجاح»، مشيراً إلى أن دبي تتمتع ببيئة جاذبة للاستثمار ورواد الأعمال.

وأضاف: «تمتاز دبي بإمكاناتها وقدراتها وبامتلاكها بنية تحتية قوية قادرة على مساعدة المستثمرين ورواد الأعمال، وتلبية احتياجاتهم المختلفة، وهو ما جعلها أرضاً خصبة للفرص، وبتقديري أن معظم رواد الأعمال المشاركين في البرنامج، قد اختاروا دبي لإيمانهم بإمكانية تحقيق النجاح فيها، بسبب ارتفاع مستوى الأمان فيها، ونوعية التسهيلات التي تقدمها لأي مستثمر ورائد أعمال، وانفتاحها على العالم، وتنوعها الاجتماعي والثقافي، وأعتقد أنه يمكن اكتشاف ذلك من خلال تفاصيل برنامج «شارك تانك دبي»، والفرص التي يمنحها لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

ويرى رائد الأعمال والمستثمر فيصل بلهول، أن فكرة برنامج «شارك تانك» ممتازة، ويقول إنها حظيت بقبول عالمي واسع، ما جعله من أنجح البرامج التلفزيونية عالمياً، كما أن فكرته تتناغم مع رؤى إمارة دبي، التي تعد أرض الفرص والأمنيات، لا سيما أن عرضه على شاشة تلفزيون دبي، جاء بالتزامن مع الطفرة التي تشهدها الإمارة، وسعيها لأن تكون وجهة عالمية جاذبة لريادة الأعمال والعيش والعمل والترفيه.

مشاريع

وحول تقييمه لنوعية المشاريع والأفكار التي عرضت في البرنامج، يقول بلهول: بشكل عام، تعتبر نوعية المشاريع التي عرضت في برنامج «شارك تانك دبي» جيدة، ونظراً لحداثة البرنامج في دبي، أعتقد أنه لم يكن لدى جميع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع إلمام كامل بطبيعته ونوعية فكرته، وأتوقع أن تكون النسخة المقبلة منه أفضل، وأن تكون بجودة أعلى، من حيث نوعية الفرص والمشاريع والمشاركين أيضاً.

وحول طبيعة المعايير التي يعتمد عليها في تقييم المشاريع المشاركة في البرنامج، قال بلهول: المعايير التي أستند إليها أنا شخصياً، وأي مستثمر في تقييم المشاريع، تكون عادة موزعة على أكثر من جانب، على رأسها جودة الفكرة، وإلمام صاحب المشروع بالفكرة وخبرته، ومدى امتلاكه للمقومات التي تمكّن المشروع من النجاح، إلى جانب التركيز على العنصر البشري، الذي أعتبره من أهم العوامل التي يجب الاهتمام بها.

كما أتطلع أيضاً إلى حجم السوق الذي يسعى صاحب المشروع الاستثمار فيه، فكلما كان حجمه أكبر، زادت فرص نجاح ونمو المشروع. وهناك أيضاً معيار تميز فكرة المشروع، مقارنة مع الأفكار الموجودة والمنافسة، ورغم أنها لا تشكل حيزاً كبيراً ضمن اختياراتي، إلا أنها تظل نقطة مهمة في تحديد قدرة المشروع على النجاح، لأنه يمكن للآخرين في بعض الأحيان تقليد الفكرة أو تطويرها، خاصة إذا لم يكن لدى رائد الأعمال الكفاءة اللازمة التي تمكنه من تنفيذ المشروع بشكل جيد.

تأثير

وحول تأثير برنامج «شارك تانك دبي» في رواد الأعمال من الأجيال القادمة، يؤكد بلهول أن البرنامج يشكل مصدر إلهام، ويقول: «برنامج «شارك تانك دبي»، يجب أن يكون مصدر إلهام ودافعاً قوياً لأصحاب المشاريع، فمن خلاله يمكنهم متابعة كيف يمكن لبعض رواد الأعمال تحقيق أحلامهم، وسيكتشفون مدى قدرتهم على طرح الأفكار النوعية، وكيف تتم دراسة وتقديم المشاريع بشكل جيد، وأهمية المثابرة في تحقيق الأحلام، فضلاً عن ذلك، يمكن لرواد الأعمال اكتشاف أسرار نجاح بعض المشاريع وأسباب فشلها، والتعلم من الأخطاء، ما يحفزهم على تقديم الأفضل، ولذلك أتوقع أن يحقق البرنامج أصداء جيدة، وأن يكون له آثار إيجابية عالية في قطاع ريادة الأعمال، وتأسيس المشاريع في دبي».

وحول تقييم حجم ونوعية الاتفاقيات التي قام بعقدها خلال البرنامج، يذكر بلهول: «حجم الاتفاقيات والصفقات التي تم إبرامها خلال البرنامج كانت جيدة جيداً، ومقارنة مع النسخة العالمية من البرنامج، فهي تعتبر أعلى من المتوسط، وقد لمسنا في بعض المشاريع مقومات إيجابية، رغم وجود نقص ما فيها، وهو ما يبرز أهمية البرنامج الذي سعينا من خلاله إلى دعم رواد الأعمال، وتحفيزهم على تخطي بعض التحديات التي تواجههم، وتفادي الأخطاء التي رأيناها خلال فترة العرض، وبشكل عام، أعتقد أن الصفقات كانت ممتازة جداً، ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق نتائج مميزة من خلال هذه الشراكات».

أهداف

وفي تقييمه لمساهمة برنامج «شارك تانك دبي» في تحقيق أهداف خطة دبي الاقتصادية D33، قال بلهول: «تمتاز أجندة دبي الاقتصادية D33 بأهدافها النوعية، وهي تتناغم مع إمكانات دبي، وتعكس قدرتها على تحقيق النجاح، وبتقديري أن ريادة الأعمال وتهيئة البيئة المناسبة لتأسيس المشاريع، تمثل عناصر رئيسة لأجندة دبي الاقتصادية D33، وبالتالي، كافة المبادرات التي تسهم في تحفيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال وتأسيس المشاريع، تمكن دبي من استقطاب أفضل الكفاءات البشرية من شتى أنحاء العالم، واختيارهم لدبي لأن تكون منصة لإطلاق مشاريعهم وأفكارهم، بلا شك، يسهم في تحقيق مستهدفات D33».

مسيرة حافلة

يجدر بالذكر أن مسيرة فيصل بلهول تتميز بكونها مسيرة مهنية طويلة ناجحة، أهلته ليشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وذلك بالإضافة إلى كونه عضواً في منظمة الرؤساء الشباب (YPO)، وفي عام 2007 تم تكريمه من قبل «أريبيان بزنس» كونه واحداً من أفضل 100 مدير تنفيذي في منطقة الخليج.

ويعد فيصل بلهول، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث درس هندسة التصنيع في جامعة بوسطن، وأتم بعد ذلك برنامج القيادة التنفيذية العليا في جامعة هارفارد، نموذجاً ملهماً لرواد الأعمال، فهو مؤسس شركة «إثمار كابيتال بارتنرز»، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارتها، كما أسس «أمانات القابضة»، التي تعد واحدة من أكبر شركات الاستثمار المتكاملة في مجال الرعاية الصحية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارتها، كما شغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة عدد من مجموعات الأعمال والجمعيات، بما في ذلك مجلس المستشفيات الخاصة في الدولة، ومجلس المدارس الخاصة في الإمارات، ومجموعة أعمال الأدوية،ومعدات الرعاية الصحية التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي (DCCI)، وعمل سابقاً كعضو مجلس إدارة في شركة «النور» للرعاية الصحية، التي تم إدراجها في بورصة لندن كونها إحدى أكبر 250 شركة.

80 رائد أعمال

يشار إلى أن الموسم الأول من برنامج «شارك تانك دبي» نجح في استقطاب أكثر من 80 رائد أعمال من الإمارات والمنطقة، وكان البرنامج قد عرض للمرة الأولى عالمياً في عام 2009، ويركز على دعم رواد الأعمال الناشئين وأصحاب لمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكن البرنامج منذ انطلاقته الأولى من تحقيق نجاح كبير على مستوى العالم، بفضل تفرد فكرته وأهدافه، ما أهله للفوز بالعديد من الجوائز العالمية.