«نقوش عربية».. إرشادات وحوارات ودروس

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

صدر، أخيراً، عن دار «نقوش عربية» في تونس، كتاب جديد للباحث والإعلامي، د.أحمد طقش، بعنوان: «ينابيع الطاقة الإيجابية»، حيث يتضمن مجموعة مقالات للكاتب، بجانب جملة من الإرشادات المهنية الإعلامية، وكذا الحياتية العامة؛ إذ يضمن طقش كتابه عصارات خبرات متنوعة في مجالات الأدب والإبداع، مستعرضاً فيه باقة من الآراء والمناهج العلمية المتخصصة في كل ميدان على حدة.

ويعرف المؤلف بمضمون كتابه، وهو إصداره الـ12 ، من خلال عبارات نشرت على الغلاف الخلفي، جاء فيها:

هذا الكتاب قلبي، وضعته بين يدي حضرتك، أخضر الملامح والتوجهات، كي تزداد مساحة الخير والنور والسرور والزهور والعطور والشعور والحبور.

ويجمل الكاتب في ذلك التوضيح مضمون الكتاب، الذي شرحه:

أولاً: مجموعة مقالات من تأليفي. ثانياً: مجموعة حوارات أجريتها مع قامات إعلامية. ثالثاً: مجموعة إفادات صحفية عن تجربتي الشخصية. رابعاً: تغريدات قصيرات مختصرات.

ويختم معرفاً بغاية ومرمى إصداره: هدف هذه النجمات النوارات أن تكون منقذات في العتمات، وأن تكون زهرات فواحات في واحات المباهج والمسرات، وفي روضات القربات المنجيات. ويتابع:

اللطف أقوى من العنف. المساجد مستشفيات للأرواح. قد تختفي الأشواك تدريجياً إن ركزنا عيوننا على الأزهار. ثقتك المشرقة

بقوة ربك المطلقة ستفتح لك كل الأبواب المغلقة.