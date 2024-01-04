دار الشعر بمراكش تنظم الدورة السابعة من «تجارب شعرية»

المصدر: مراكش - البيان

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تنظم دار الشعر بمراكش، اليوم الجمعة بمقر الدار (الكائن بالمركز الثقافي الداوديات)، الدورة السابعة لـ «تجارب شعرية»، الفقرة التي تحتفي بتجارب شعرية من شجرة الشعر المغربي الوارفة، ضمن احتفاء خاص يشهد تقديم مداخلات نقدية وشهادات وقراءات شعرية وعرض فني تشكيلي حي.

فقرة تجارب شعرية، والتي سبق لها أن استقصت تجارب الشعراء: (محمد بنطلحة، أحمد بلحاج آيت وارهام، مليكة العاصمي، محمد الشيخي، مبارك الراجي، سليمة أمرز، وجمال أماش)، تعود اليوم إلى تأمل مسار الشاعر والناقد نبيل منصر، المتوج السنة الماضية بجائزة «فرناندو دالميدا العالمية للشعر» 2023، التي يمنحها مهرجان «الأنهار الثالثة» بكندا، والذي يشكل أحد الوجوه الشعرية المغربية التي أسهمت في ترسيخ أفق القصيدة المغربية الحديثة، ابتداء من ثمانينيات القرن الماضي.

ويشارك في برنامج «تجارب شعرية»، الناقد والباحث الدكتور خالد بلقاسم، إلى جانب الناقدة الباحثة نهيلة عربان والباحث والمترجم كمال التومي. ويسعى هذا اللقاء استقصاء معالم تجربة الشاعر والناقد نبيل منصر وتحديد سماتها وأسئلتها. فيما يشرف الفنان داود مكاوي على رسم لوحة حية، ضمن فعاليات اللقاء، وهي الفقرة الفنية المصاحبة التي أطلقتها الدار منذ التأسيس (2017) مع الحروفي والفنان لحسن الفرسيوي.