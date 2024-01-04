«ضي دبي» الفني في «إكسبو».. حكايات إبداعية حافلة بالفرح والجمال

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت مدينة إكسبو دبي عن تنظيم النسخة الأولى من مهرجان «ضي دبي» الفني في ساحة الوصل بلازا من 26 يناير الجاري حتى 4 فبراير المقبل، ما يعد عشاق الفن بتجربة استثنائية لا تنسى. ويأتي تنظيم هذا المهرجان من قبل مدينة إكسبو دبي بشراكة استراتيجية مميزة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي وإيه جي بي، لإلهام عناصر الإبداع عن طريق العروض الضوئية المذهلة بالتعاون مع مجموعة من أبرز الفنانين الإماراتيين.

كما يسلط المهرجان الضوء على مفاهيم الثقافة والمعرفة والتقاليد الأصيلة، إلى جانب تعزيز أواصر التواصل الإنساني وحب الاستكشاف، بإلهام من تحفة الوصل المعمارية التي تتوسط مدينة إكسبو دبي، ما يمنح الضيوف إمكانية قضاء أروع الأوقات الاستثنائية ضمن محيط ينبض بالحياة.

خبرات

ويستفيد مهرجان ضي دبي من خبرات اثنين من أبرز المتخصصين في مجال الفن والتصميم، هما آمنة بالهول، المدير الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، وأنتوني باستيك، الخبير المتخصص في إدارة الفعاليات والمشهور عالمياً بفضل لمساته الإبداعية في مهرجان فيفد سيدني. ويعمل الخبيران معاً لتقديم رؤية مشتركة وتجارب مبتكرة تجمع بين العروض الضوئية المذهلة والتراث الأصيل لإمارة دبي، في النسخة الأولى من المهرجان الذي تحتضنه ساحة الوصل.

ويتجاوز مهرجان ضي دبي المفهوم التقليدي للأضواء الملونة، حيث يحتفي بحالة الإشراق والنور التي تميز دبي. ويركز المهرجان على دعم المواهب الوطنية في مجال فنون الضوء، كجزء من أهدافه الرئيسة، إذ يمنحهم منصة فريدة لعرض أعمالهم أمام جمهور عالمي.

وتأكيداً على دعم الهيئة للمشاريع والمبادرات التي تثري المشهد الثقافي والفني المحلي، قال د.سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي: «يجسد مهرجان ضي دبي الفني، بما يحمله من تجارب رائعة، شراكتنا الاستراتيجية مع مدينة إكسبو دبي، ويؤكد التزامنا المستمر بتعزيز مشهد السياحة الثقافية في الإمارة، من خلال دعم المبدعين والفنانين المحليين لتقديم أعمال فنية تعكس قيم وتراث دبي وتجسد هويتها الإبداعية.

كما يوفر المهرجان منصة رائدة تمكّن المبدعين من تجسيد أفكارهم وتقديم وجهات نظرهم المتنوعة حول الثقافة الإماراتية، بما يتماشى مع أهداف الهيئة في إرساء بيئة مميزة تشجع على الابتكار في المجالات الثقافية والإبداعية».

وبدورها قالت آمنة بالهول، المدير الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي: «يرسم مهرجان ضي دبي الفني لوحة فنية تعكس روح وثقافة إماراتنا الغالية، حيث يسرد القصص التي يبدعها الفنانون المحليون باستخدام الضوء لإنشاء أعمال رائعة تمزج بين الجانب العاطفي والفني. وتتحول ساحة الوصل، خلال فعاليات المهرجان، إلى وجهة نابضة بالحياة يتلاقى فيها الفن الهادف والتراث الأصيل مع القصص الرائعة التي يرويها المبدعون بحروف مضيئة.

ويحتفي المهرجان أيضاً بهوية الإمارات وثقافتها الغنية، حيث تتجسد عناصر الضوء والألوان والإبداع لتعكس أحلامنا وتطلعاتنا على أرض هذا الوطن المعطاء. وندعو محبي التجارب الثقافية المميزة للاستمتاع بأروع التجارب التي تلهم الإبداع في قلب ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي».

ويتمحور الهدف وراء المهرجان في دعم المواهب الوطنية، حيث يوفر مساحة مبتكرة تمكنهم من تسليط الضوء على أعمالهم الفنية أمام جمهور عالمي، كما يركز المهرجان على ترسيخ جذور الفخر لدى الفنانين الإماراتيين، ما يمكنهم من إطلاق إبداعاتهم وتحقيق الريادة على المستوى العالمي.

دعوة

ومن جانبه قال أنتوني باستيك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيه جي بي إيفينتس: «ندعو السكان والزوار من جميع أنحاء العالم لحضور المهرجان والمشاركة في هذا الاحتفال الثقافي الفني الفريد من نوعه. تتجاوز فكرة المهرجان عروض الضوء التقليدية، حيث يمثل فرصة استثنائية لاكتشاف هوية دبي الأصيلة والاطلاع على قصصها المثيرة والاستمتاع بأضوائها التي تنير دروب المستقبل».

ولا تقتصر فعاليات مهرجان ضي دبي على إضاءة ساحة الوصل فقط، حيث يقدم مجموعة من التجارب المميزة، بما في ذلك ورش العمل المخصصة للأطفال والبالغين التي تسلط الضوء على عناصر الضوء والفن والابتكار، كما تتضمن فعاليات المهرجان جلسات حوارية مع الفنانين المحليين والعالميين المشاركين في المهرجان لتبادل الآراء حول حالة التفاعل بين الفن والثقافة والضوء. وتكتمل فعاليات المهرجان مع تجارب مأدبة العشاء التي تجمع بين أشهى النكهات والعروض الضوئية المذهلة لمزيد من الأجواء الاستثنائية.

ويعد مهرجان ضي دبي الفني ضيوفه بتجربة غامرة تحتفل بجمال الضوء والثقافة والفن. ويستقبل عشاق التجارب الفنية المميزة في ساحة الوصل خلال شهر يناير الجاري للاستمتاع بأروع العروض الملهمة عالمية المستوى.