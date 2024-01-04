جمعية المسرحيين توفد الفائزين بجوائز «دبي لمسرح الشباب» إلى بغداد

المصدر: الشارقة - البيان

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وفقاً لخطط واستراتيجيات جمعية المسرحيين في الإمارات، في الاحتفاء بالمبدعين، ومنحهم الفرصة لتطوير أساليبهم وتعميق خبراتهم عبر التواصل، يغادر بعد أيام، وفد من الجمعية يتضمن الفائزين بجوائز مهرجان دبي لمسرح الشباب في نسخته الأخيرة، إلى العاصمة العراقية بغداد، لحضور ومشاهدة أحداث النسخة الرابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي، والتي ستقام خلال الفترة من 10 حتى 18 يناير الجاري.

جاء ذلك وفق ما أقرته جمعية المسرحيين في اجتماع جمعيتها العمومية الأخير الذي عقد صيف العام الماضي، بعد أن تكللت بالنجاح تجربة ابتعاث الموفدين الأولى، من الفائزين في أيام الشارقة المسرحية إلى مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الأخيرة في العام الماضي، وحققت الأهداف المرجوة منها في الاطلاع والمشاهدة والاحتكاك مع الآخر والاستفادة من التجارب المسرحية العربية والدولية.

وقال إسماعيل عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين: «نسعى في جمعية المسرحيين إلى تطوير أدوات وتجارب المبدعين المشتغلين في المشهد المسرحي المحلي، وهذا لا يتأتى إلا من خلال الاطلاع والمشاهدة، والوقوف على تجارب الآخرين، بالتحليل والتفسير والقراءات النقدية، التي تجلبها الندوات الفكرية والتطبيقية في المهرجانات المسرحية، ومهرجان المسرح العربي بتنوع أشكال ومضامين العروض، ومصادر المعرفة فيه، سيلبي حاجة مبدعينا، حينما يلتقون بأهم القامات المسرحية وأفضل العروض العربية التي قدمت خلال العام 2023 وفي مكان واحد».

ويشار إلى أن هذه المبادرة، مستمرة وبشكل سنوي، وستقوم جمعية المسرحيين أيضاً بإيفاد الفائزين في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، إلى أحد المهرجانات المسرحية المختصة بمسرح الطفل، والتي سيتم تحديدها في وقت لاحق من هذا الشهر.