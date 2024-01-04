إطلاق مبادرة لتعزيز القراءة

المصدر: أبوظبي – البيان

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أطلق مركز أبوظبي للغة العربية «مبادرة القراءة في المرافق الحيوية» في إمارة أبوظبي، سعياً إلى تعزيز ودعم القراءة باللغة العربية في المرافق الحيوية. وتسعى المبادرة التي ينظمها المركز تحت مظلة «نادي كلمة للقراءة»، لنشر هذه الثقافة عبر كل فئات المجتمع، مستهدفة في مرحلتها الأولى 8 من المواقع التي تتناسب طبيعتها مع أهداف المبادرة، كالفنادق والمستشفيات والمقاهي وغيرها.

أطلقت المبادرة خلال حفل توقيع اتفاقية بين مركز أبوظبي للغة العربية، وقصر الإمارات ماندارين أورينتال أبوظبي، وقعها سعيد حمدان الطنيجي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، ومايكل كوث، المدير العام ونائب رئيس العمليات في المنطقة لقصر الإمارات ماندارين أورينتال أبوظبي.