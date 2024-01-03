صور إبداعية وعروض مسرحية في ختام «موسم ربع قرن للآداب والفنون»

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتمت فعاليات «موسم ربع قرن للآداب والفنون»، الذي نظمته ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، انطلاقاً من سعيها إلى إلقاء الضوء على مواهب وإبداعات منتسبي مؤسسات ربع قرن في مختلف أشكال فنون التعبير الأدبية والفنية وتأكيداً منها على أهمية دعم وتشجيع الشباب الواعد في المجتمع المحلي والإماراتي.

حيث أقيم على مدار 3 أيام متتالية، معرض للصور في سوق شرق بمدينة خورفكان، اشتمل على أبرز نتاجات برامج التصوير الفوتوغرافي وأبرز اللوحات الفنية لمنتسبي مؤسسات ربع قرن، متضمناً مجموعة من الصور الإبداعية التي تنوعت عناصرها بين تصوير منتجات، ووجوه من زوايا مختلفة ومناظر طبيعية خلابة، وثقتها عدسات كاميرات منتسبي مؤسسات ربع قرن، بعد إتقان مهارات التعامل مع مختلف أجهزة التصوير والتعرف على أشهر قواعده، وذلك من خلال برامج التصوير المختلفة التي قدمتها المؤسسة على مدار العام المنصرم، في جميع مراكز مؤسساتها المنتشرة في أرجاء إمارة الشارقة.

لوحات فنية

كما تضمن المعرض مجموعة من أبرز اللوحات الفنية التي امتزجت فيها المواهب الفنية بالإبداع وذلك في أعمال التشكيل بالأنماط باستخدام خامات مختلفة، إلى جانب لوحات بالفن السريالي، وأعمال مستوحاة من خيال المنتسبين، أبدعوا في تشكيلها بألوان الأكريليك.

وفي السياق ذاته، استضاف حصن الذيد مجموعة من العروض المسرحية الشيقة من مخرجات برامج ربع قرن للمسرح وفنون العرض، والتي تهدف إلى غرس مجموعة من القيم في نفوس المنتسبين وجميع أفراد المجتمع أبرزها، المواطنة والانتماء والتعاون والعمل الجماعي والتسامح، حيث قدم منتسبو مراكز ناشئة الشارقة بالمنطقة الوسطى عرضاً بعنوان «فتيان الرمال»، فيما قدم مركز ناشئة واسط عرضاً بعنوان «شرخ»، وتخلل العروض مسابقات ثقافية وأنشطة تفاعلية جاذبة للجمهور.