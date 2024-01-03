«الشارقة للشعر العربي» ينطلق الاثنين المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، تنطلق يوم الاثنين الثامن من الشهر الجاري، فعاليات الدورة العشرين من مهرجان الشارقة للشعر العربي، وتستمر على مدى 7 أيام بمشاركة أكثر من 70 شاعراً وشاعرة وناقداً وإعلامياً يمثلون الدول العربية.

وقال عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: «شكّل مهرجان الشارقة للشعر العربي، منصة شعرية مميزة في الساحة الثقافية العربية، بفضل رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، وقد أسّست الدورات المتعاقبة لمشهدٍ شعريٍ متنوعٍ، انطلاقاً من أسماء شعرية عربية مثّلت أجيالاً مختلفة، وجمعها الإبداع على إنتاج الشعر العربي الأصيل».

الافتتاح

يشهد قصر الثقافة في الشارقة حفل افتتاح المهرجان، حيث تبدأ الفعاليات بعرض تسجيلي للشعراء المكرمين في المهرجان، يليه قراءات لكل من الشاعرين: علي الشعالي من الإمارات، وعارف الساعدي من العراق، وسيتم تكريمهما بجائـــزة الشارقـــة للشعر العربي الدورة 12. كما سيتم تكريم الفائزين بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي في دورتها الثالثة.

جائزة القوافي

في ثاني أيام المهرجان، تحتضن دارة الدكتور سلطان القاسمي حفل توزيع جائزة القوافي الذهبية 2023 (حوليات القوافي)، لشعراء وشاعرات ساهموا بإبداعاتهم الشعرية في مجلة القوافي خلال 12 عدداً في العام 2023. في حين تتواصل فعاليات اليوم الثاني بأمسية شعرية تقام في قصر الثقافة في الشارقة، ويشارك فيها 7 شعراء.

وفي اليوم الثالث من المهرجان سيكون الجمهور على موعد مع مسرحية «مجلس الحيرة» من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من إنتاج مسرح الشارقة الوطني، وفي المساء يشهد قصر الثقافة قراءات شعرية.

ندوة فكرية

تأتي الندوة الفكرية المصاحبة للمهرجان تحت عنوان «تطوّر لغة الشعر العربي»، على جلستين تقامان في بيت الشعر.

وتتواصل القراءات الشعرية المتنوعة في المهرجان، حيث يشهد قصر الثقافة، ضمن خامس أيام المهرجان، أمسية لعدد من الشعراء العرب.

وينتقل المهرجان في يومه السابع إلى مدينة خورفكان، حيث يستضيف مجلسها الأدبي ضمن أمسية شعرية، الشعراء: حسن الزهراني (السعودية)، د. عارف الساعدي (العراق)، علي النهام (البحرين)، محمد حسن السودان، ويقدّمها الشاعر السوداني الصديق عمر الصديق.