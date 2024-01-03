«فوربس»: دبي تقدم تجارب مبتكرة لتناول الطعام على شرفات المباني الشاهقة

المصدر: دبي - نهى حوّا

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تحول دبي إلى وجهة عالمية لتجارب تناول الطعام، وتبنيها لكل ما هو جديد في هذا المجال، أوصل شهرتها إلى مستويات رفيعة في عالم الطهي، وفق مقال نشرته مجلة «فوربس» الأمريكية أخيراً، أشار إلى توجه جديد في المدينة يتمثل في ظهور أماكن أكثر ابتكاراً وفخامة لتناول الطعام من على شرفات المباني الشاهقة.

وأفاد المقال أن مزيجاً من مأكولات عالمية ومناظر خلابة ولمسة من الفخامة يجعل من المطاعم على شرفات المباني العالية في دبي محطة رئيسية يقصدها الزوار، لافتاً إلى أن المفهوم الجديد المتنامي لتناول الطعام في دبي عبارة عن تجربة متكاملة. وعلى الرغم من أن مطعماً على الشاطئ يحمل لقب المطعم الأعلى ربحاً في دبي عام 2022، إلا أن المستقبل، حسب المقال، سيكون في المطاعم الفاخرة ذات الإطلالة الآسرة من على شرفات المباني.

وأشار المقال إلى أن نجاح تلك المرافق على الشرفات يشكل تذكيراً بأن الزبائن يبحثون عن كل شيء جديد، لافتاً إلى أن المدينة تبنت هذا المفهوم بالترحاب، لا سيما وأنها تتمتع بناطحات سحاب تشكل خلفية مثالية لتجارب تناول الطعام على الشرفات. ولفت المقال أيضاً إلى أن بعض المطاعم في الإمارة توفر أماكن للسباحة التي استحوذت على خيال السكان المحليين والسياح على حد سواء.

ونوّه أخيراً بنجاح تجربة المطاعم على الشرفات في دبي، ما يعكس تحولاً في تفضيلات رواد المطاعم في الإمارة، لافتاً إلى أنه في حين أن النوادي الشاطئية التقليدية المطلة على البحر لا تزال تحتفظ بسحرها إلا أن هناك رغبة متزايدة في الاستمتاع بتجارب راقية تقدم مناظر خلابة وإحساساً بالخصوصية، ما يجعل مستقبل «النوادي الشاطئية الفاخرة» على شرفات المباني الشاهقة.