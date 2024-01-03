دبي في 2024.. أجندة زاخرة بالفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية

المصدر: دبي ـــ البيان

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كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، عن باقة متنوعة من الفعاليات والحفلات الموسيقية الحية والأنشطة الترفيهية والاجتماعية لسكان وزوار دبي بالتزامن مع بداية العام الجديد 2024.

وتتضمن أبرز الفعاليات خلال شهر يناير الجاري مهرجان القوز للفنون، وعرضاً كوميدياً للفنان مايكل ماكنتاير، بالإضافة إلى العودة المنتظرة لحفلات النجم الشهير إد شيران، وغيرها من الفعاليات المشوقة.

وتضم قائمة الفعاليات التي تقام في دبي خلال شهر يناير، مهرجان دبي للتسوق الذي يستمر حتى 14 الشهر الجاري بفعالياته وعروضه وسحوباته وجوائزه المميزة، حيث تشهد مراكز التسوق ووجهات التسوق بدبي، وكذلك مناطق الجذب في المدينة إقبالاً من قبل سكان وزوار المدينة للاستمتاع بما تقدمه المدينة لهم خلال هذا الموسم الممتع.

ويعود مهرجان القوز للفنون بدورته الحادية عشرة إلى السركال أفنيو خلال يومي 27 و28 يناير الجاري، ليقدم عروضاً إبداعية مميزة تأسر عشاق الفن. ويتضمن المهرجان مجموعةً من ورش العمل والمعارض والعروض الموسيقية الحية، فضلاً عن تشكيلة من الأنشطة المخصصة للأطفال مع إمكانية اصطحاب الحيوانات الأليفة معهم إلى الفعالية.

برنامج تفاعلي

وينطلق مهرجان طيران الإمارات للآداب، أبرز المهرجانات الأدبية العالمية، وأهم احتفالية أدبية في المنطقة تحتفي بالكلمة المكتوبة والمقروءة، في الفترة بين 31 الشهرالجاري و6 فبراير المقبل في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

وتتضمن الدورة المقبلة برنامجاً تفاعلياً مميزاً يجمع أعظم الكتّاب والمبدعين والمفكرين من حول العالم، وتتيح للجمهور فرصة التواصل والمشاركة في مجموعة من الورش الجديدة والنقاشات المُلهمة.

وتعود فعالية نغمات دبي بين 5 و14 يناير الجاري للاحتفاء بأبرز المواهب المحلية والإقليمية في عدد من أشهر وجهات دبي، بما فيها ممشى الخوانيج، والسيف، وبوكس بارك، وجزيرة بلوواترز، ودبي فستيفال سيتي مول، ولاست إكزت الخوانيج، ودي إكس بايك. وتُلبي الفعالية أذواق عشاق الموسيقى من مختلف الأنواع، بما فيها الروك والبوب وموسيقى بوليوود.

مهرجان المرموم

وتستعد هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لإطلاق الدورة الثالثة من مهرجان المرموم: فيلم في الصحراء بين 12 و21 الشهر الجاري في محمية المرموم الصحراوية، حيث يمكن لعشاق السينما الاستمتاع بهذه المنصة المتفردة ومشاهدة أهم أعمال المخرجين المحليين والإقليميين، إلى جانب المشاركة في باقة من الأنشطة ضمن أجواء عائلية رائعة.

ويتسنى للصغار مشاهدة شخصياتهم المحببة من مسلسل باو باترول في منطقة فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول بين 12و28 يناير الجاري، حيث يُقام مهرجان باو باترول المستوحى من المسلسل الشهير.

ويمكن لعشاق الطرب حضور الأمسية الرائعة للفنان ماجد المهندس، الذي يحيي حفله على مسرح كوكا كولا أرينا يوم 12 الشهر الحالي، ويؤدي عدداً من أشهر أغانيه، مثل: «أنا ويّاك» وغيرها.

ويقدم الكوميدي البريطاني اللامع مايكل ماكنتاير على مسرح كوكا كولا أرينا 13 يناير الجاري عرضه الشهير «اضحكوا مع مايكل ماكنتاير». وتقدم فرقة KPOP في دبي 14 الشهر الجاري حفل «أوفر دوز» على مسرح كوكا كولا أرينا، حيث يتألق الثلاثي المبدع تشانيول وشيومين وتشين.

ويستعد المغني ومؤلف الأغاني الإنجليزي «إد شيران» للعودة إلى دبي 19 يناير الجاري لتقديم أمسيتين مذهلتين في ملعب ذا سيفنز ضمن جولته العالمية. ويأخذ الفنان السعودي خالد عبدالرحمن جمهوره في رحلةٍ إلى أروع أجواء تسعينيات القرن الماضي، خلال حفله المرتقب يوم 19 الشهر الحالي في كوكا كولا أرينا، حيث يقدم أجمل أغانيه، بما فيها «صارحيني» وغيرها الكثير.

وتستضيف دبي أوبرا الموسيقي الإيطالي الشهير لودوفيكو إيناودي لتقديم باقةٍ من العروض المذهلة بين 19 و21 يناير الجاري.

عروض مسرحية

كما تقدم «دبي أوبرا» للجمهور عروض مسرحية «الأمير الصغير» بين 25 و28 الشهر الحالي، وهي إحدى أكثر القصص المحببة لدى الأطفال حول العالم. وتدور القصة حول طيارٍ يلتقي بصبي صغير من كوكب آخر، لتبدأ سلسلةٌ من الأحداث المشوّقة الغنية بالأغاني والرقصات المذهلة.

ونجح عالم مارفل في التحول إلى ظاهرة عالمية ذات شعبية كبيرة، وسيكون عشاقه على موعدٍ مع عرض فريد من نوعه على مسرح كوكا كولا أرينا بين 25 يناير الجاري و4 فبراير المقبل. ويأخذ العرض الجمهور إلى عالم آخر يزخر بشخصياتهم المفضّلة، بمن فيهم آيرون مان والنمر الأسود وسبايدرمان وغيرهم.

ويستضيف «بلا بلا دبي» حفلاً مباشراً ومذهلاً لفرقة البوب روك الشهيرة «ون ريبابليك» 25 يناير الجاري، والتي تأتي في إطار جولة آرتيفيشال بارادايس العالمية الخاصة بالفرقة. وتقدم الفرقة لجمهورها في دبي مجموعة من أشهر أعمالها.

تستضيف مدينة إكسبو دبي 26 الشهر الجاري مهرجان بريك ذا بلوك، المنصة التي تجمع عدداً من ألمع الموسيقيين العالميين، بمن فيهم منسق الأغاني نايتميرز أون واكس وشادي مجلع وغيرهم الكثير.