الأرشيف والمكتبة الوطنية يستقبل وفوداً عالمية

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية بمقره عدداً من الوفود الأجنبية، حيث بحث معها سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب المميزة، وعدداً من المشاريع المشترك.

ومن أبرز الوفود، التي استقبلها الأرشيف والمكتبة الوطنية بمقره: الوفد الأوزبكستاني ممثلاً لرئاسة الجمهورية الأوزبكية، والوفد الألباني، الذي يضم مديرة معهد التربية والتراث والسياحة، ووفد من كبار الإعلاميين في وسائل الإعلام الروسية.

وتأتي هذه الزيارات انطلاقاً من الدور الكبير، الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد أرشفة ذاكرة الوطن وحفظها وجهوده المتواصلة، من أجل إنشاء مكتبة وطنية تضاهي كبريات المكتبات في العالم، وتحفظ الإرث الثقافي لدولة الإمارات.

وناقش الأرشيف والمكتبة الوطنية مع الوفد الأوزبكي المشاريع المشتركة، وتأتي هذه المباحثات استكمالاً للتنسيق والتعاون المسبق في عدد من المشاريع الاستراتيجية، التي تهم الطرفين، ووجه الوفد الأوزبكي للأرشيف والمكتبة الوطنية دعوة لزيارة أوزبكستان، من أجل تبادل المعارف والخبرات والتجارب المبتكرة والناجحة، والاطلاع على سير عمل المشاريع المشتركة وإطلاقها بالشكل المناسب.

ويبحث الأرشيف والمكتبة الوطنية، خلال استقباله الوفد الألباني، إمكانية توقيع مذكرة تفاهم أو اتفاقية تعاون، لتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وزار الأرشيف والمكتبة الوطنية وفد من الإعلاميين العاملين في وسائل إعلام روسية، وجاءت هذه الزيارة بتنظيم من وكالة أنباء الإمارات «وام»، ضمن برنامج زيارة الوفد إلى دولة الإمارات.