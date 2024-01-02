موسم 2024.. حضور قوي للقضايا والنجوم

المصدر: القاهرة ـــ جنا حماد

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ينتظر عشاق الفن السابع «موسماً سينمائياً استثنائياً» في بداية 2024 ومنتصف العام الدراسي، إذ يشهد شهر يناير الجاري عدداً من الأفلام الجديدة، ولعلَّ ما يميز هذا الموسم - ليس عدد الأفلام الكبير المقرر طرحها خلاله مقارنة بنفس الموسم خلال الأعوام الماضية، بل يتميز الموسم أيضاً في تنوع هذه الأفلام واختلافها، فتضمنت أفلاماً متنوعة ما بين الأكشن والكوميدي والاجتماعي.

ويشهد يوم 4 يناير الجاري عودة المخرج خالد يوسف للسينما، من خلال فيلمه «الإسكندراني»، الذي حقق البرومو الخاص به إجمالي مشاهدات 16 مليون مشاهدة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه بـ24 ساعة فقط.

الفيلم الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة تدور أحداثه في إطار الأكشن والإثارة في محافظة الإسكندرية، الواقعة شمال مصر حول «بكر الإسكندراني»، والعديد من الصراعات التي تواجهه.

وتعود الفنانة إسعاد يونس للسينما هي الأخرى بعد غياب، من خلال فيلمها «عصابة عظيمة»، المقرر عرضه 4 يناير الجاري.

الشباب لهم أيضاً نصيب في هذا الموسم، من خلال فيلم «الحريفة» الذي تدور أحداثه حول لاعب كرة القدم، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين الشباب. ويعرض خلال الأسبوع الأول من العام الجديد أيضاً فيلم «أنا وابن خالتي»، للفنان سيد رجب وهنادي مهني.

«أبو نسب»

وكان قد بدأ الموسم، خلال منتصف شهر ديسمبر الماضي بفيلم «أبو نسب» للفنان محمد عادل إمام والفنانة ياسمين صبري، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول طبيب أطفال يجسد شخصيته محمد عادل إمام.

وفسر مسؤول التوزيع بغرفة صناعة السينما، محمود الدفراوي سبب طرح هذا الكم الكبير من الأعمال في هذا الموسم، موضحاً أن هناك جرأة من قبل المُنتجين، لطرح أعمالهم وسط هذا الزخم، رغم أنّ الأفلام كلها يتصدرها نجوم السينما.

وأشار في تصريحات إعلامية له، أن المنتجين يراهنون على تنوع قضايا الأفلام، ما بين الكوميدي، والأكشن، والاجتماعي، بالإضافة إلى اهتمامها بقضايا الأسرة، لثقتهم بأن هذه العوامل ستكون عامل جذب للجمهور.