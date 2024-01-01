بطولة فزاع لليولة ترفع سقف التحدي في ليلة مميزة في "الميدان"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصد عبد الله الفلاحي من مدينة العين، بطاقة التأهل الثانية إلى "المربع الذهبي" بعد تفوقه على أحمد بالقوبع المنصوري من إمارة دبي، في الحلقة الثانية من المرحلة الثانية من النسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 19 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك في ليلة مميزة على مسرح الميدان حضرت فيها المنافسة القوية والتفاعل الجماهيري لمواصلة المضي قدماً نحو تحقيق حلم التتويج بكاس فزاع الذهبي لأكبر بطولة تراثية وأكثرها تنوعاً وشمولية لإعداد شباب متسلح بمهارات وعلوم الأجيال المتعاقبة.

وجاء فوز الفلاحي على المنصوري في مواجهة الدور الثاني، بعد تحقيقهما نتائج متقاربة للغاية، الأمر الذي جعل من التحديات أكثر حماس وتنافس، وانضم الفلاحي في المربع الذهبي إلى علي العزيزي المتأهل من الحلقة الخامسة، فيما تبقى مقعدين سيتم حسمهما على مدار الأسبوعين القادمين، مع إقامة الحلقات كل ليلة جمعة بداية من الساعة التاسعة مساءً في قلعة الميدان في موقعه في القرية التراثية في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم.

وجاءت الانطلاقة للحلقة السادسة مع مسابقة اليولة، على أنغام أغنية "راعي العز" غناء الفنان الإماراتي ميحد حمد، ومن كلمات الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، وألحان فايز السعيد، وخلالها قدّم المتنافسان عرضاً مميزًا على مسرح الميدان، وسط تفاعل وحماس كبير على المدرجات من الجماهير الحاضرة، ومنح خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، الفلاحي علامة اليولة، وذلك في حلقة مميزة للغاية قدمها راشد الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم.

وفي مسابقة سؤال الموروث أجاب أحمد المنصوري بشكل صحيح ليحصل على 10 علامات.

وفي تحدي السباحة الذي يقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق المنصوري، ليكسب 15 علامة.

أما في تحدي الرماية الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، بأسلوب الجري لالتقاط السلاح والتصويب على الأهداف، كسب الفلاحي الـ 15 علامة.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، ألقى المشاركان قصيدة للشاعر، سعيد بن راشد بعنوان "ياهل الخنانيج القوايا" وفيها تمكّن الفلاحي من الحصول على علامتها.

وفي سباق الهجن الذي زادت مسافته ليصبح 500 متر وأُقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في نفس موقع البطولة، تفوق المنصوري ليكسب 20 علامة.

بطولة تثقيفية وتعليمية

قالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن بطولة فزاع لليولة، تسعى وفق رؤية ورسالة المركز في صون التراث الوطني، من خلال كونها بطولة تراثية تحمل رسالة ثقافية ووطنية، أكثر منها بطولة تنافسية في اليولة فقط، ولكنها تركّز على تعزيز مختلف المهارات وفنون الموروث الشعبي، وهو ما يجعلنا نضاعف الجهود، ونحرص على تدريب المشاركين طوال الأسبوع على أيدي مدربين متخصصين، ونعمل ضمن استراتيجية أن يواصل اليويلة الذي لم يسعفهم الحظ بالتأهل إلى المربع الذهبي بالبقاء معنا، لاكتساب المزيد من الخبرات واعتبار الموسم فرصة لهم للتواجد والتفاعل بما يعود عليهم بالفائدة على الصعيد الشخصي.

عبد الرحمن الجنيد ضيف الحلقة السادسة

حلّ، الفنان عبد الرحمن الجنيد ضيفاً على الحلقة السادسة، والذي قدم أغنية "حروف نكاسة" من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وألحان ميحد حمد، حيث أطرب الحضور، وعبر عن سعادته بالمشاركة، وقال: تعلقت بالشلّة الإماراتية منذ صغري، وكنت دائماً أقوم بترديدها، ومن ثم انتقلت لغناء كل ما يتعلق بموروثنا الشعبي، وأشعر بالفخر بعرض تراث الوطن في هذا النوع من المناسبات ومنها بطولة فزاع للتراث الرائدة في دعم وتشجيع شباب الوطن.

بطاقة التأهل

أبدى عبد الله الفلاحي سعادته بالحصول على البطاقة الثانية المؤهلة للمربع الذهبي وقال: الحمد لله عدت إلى المنافسة بعد خسارتي في تحدي السباحة والموروث، كانت منافسة قوية جدًا لم تحسم حتى النهاية، ولكن في بطولة تحمل اسم فزاع ليس هناك خاسر فكلنا هنا أخوة وكلنا فائزين.

جدول علامات المتسابقين:

اليويل الموروث السباحة الرماية عد القصيد الركض اليولة المجموع %

عبد الله الفلاحي - - 15 15 - 25 55

أحمد بالقوبع المنصوري 10 15 - - 20 - 45