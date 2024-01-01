فاطمة سالمين: الإمارات تقدم دعماً كبيراً لمبدعي الخط

المصدر: دبي – خلود حوكل

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اهتمت الخطاطة الإماراتية فاطمة سالمين بالفن التشكيلي في عمر مبكر، حيث شاركت في المعارض والمسابقات المعنية بهذا الفن، مذ كان عمرها 13 عاماً، وانضمت بعدها لمركز الفنون في دبا الحصن لدراسة الرسم، ولفتت نظرها معارض الخط العربي، حيث انبهرت بجمال الخط العربي، وقررت دراسة الخط ودمجه مع الرسم، وهو ما يعرف باسم الحروفيات، ويعتبر عام 2012، هو بداية انطلاقتها في مجال الخط العربي.

تؤكد فاطمة سالمين أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم دعماً كبيراً للخط العربي ومبدعيه، وساهمت من خلال الأنشطة والفعاليات التي تقيمها في المحافظة على هذا الفن الأصيل، حيث يحتل الخط العربي مكانة مهمة في الفنون الإسلامية على مدار قرون من الزمن، فهو ليس فقط أداة للتوثيق والتدوين، وإنما هو فن قائم بذاته.

وبسؤالها عن تأثير التطور التقني والتقدم التكنولوجي في الخط العربي، أكدت أن ظهور الأجهزة الإلكترونية والتكنولوجيا قد أبعد استخدام اليد في الكتابة، حيث يتجه الأغلب إلى استخدام برامج الخط لسهولة الكتابة عليه، ولكن هذه البرامج لا تملك الحس الفني الذي يمتاز به الخطاط، حيث إنه يحتاج إلى أشهر لإتقان الكتابة، وينتقي به جمالية الحرف العربي ورسمه أثناء إعداد اللوحات، ولا تمانع فاطمة سالمين من إدخال التكنولوجيا في خدمة هذا الفن، مع الحفاظ على هيبته.

وعن اهتمام الجيل الحالي بتعلم الخط العربي، أكدت على ضرورة تدريس الخط العربي في المدارس، باعتباره أحد مكونات الثقافة العربية والإسلامية، مشيرة إلى أن التمسك به هو تمسك بالهوية والتراث العربي الراسخ الأصيل، ولفتت إلى دور الإعلام المهم في إبراز وحب هذا الفن، سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو في البرامج التلفزيونية.

فاطمة سالمين حاصلة على العديد من الجوائز، ولها العديد من المشاركات داخل الدولة أو خارجها، وشاركت في مهرجان الخط العربي، مع مؤسسة خولة للفن 2023، ومع وزارة الثقافة والشباب في «إكسبو 2020 دبي»، وحاصلة على المركز الأول في مسابقة العويس للإبداع في مجال الخط العربي 2020، والمركز الأول في جائزة العويس فئة الشباب 2015 و2017، وهي عضو مشارك في روسيا بالتعاون مع سفارة الإمارات في موسكو، وجمعية الإمارات للخط العربي والزخرفة الإسلامية 2022، وعضو مشارك في إسبانيا، مع وزارة الثقافة والشباب 2022، وتجيد كتابة خط الثلث الجلي والديواني الحلي والديواني العثماني وخط الرقعة، وتتعلم حالياً خط النسخ، لكنها تجيد وتبدع في خط الثلث والديواني الجلي.