دبي تستقبل 2024 بأجندة تزخر بالموسيقى والترفيه

المصدر: دبي - البيان

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تحتفي العديد من الأماكن والوجهات في دبي بقدوم العام الجديد 2024، عبر ما تستضيفه من فعاليات ثقافية وفنية متفردة ترسم البسمة على وجوه الحضور. وتزخر أجندة دبي خلال الشهر الجاري بالعديد من الحفلات الفنية، التي ستجعل الجمهور يعيش لحظات لا تنسى.

وفي هذا السياق، تستضيف دبي أوبرا اليوم «أوركسترا القدس السيمفونية» بقيادة المايسترو جوليان راكلن، عازف الكمان وقائد الفرق الموسيقية النمساوي المرموق، إلى جانب مجموعة كبيرة من المغنين البارزين في الشرق الأوسط، لبدء العام الجديد 2024 وسط أجواء مفعمة بالألحان العذبة والموسيقى الراقية التي تبث البهجة والسعادة، ليعيش الجمهور في دبي أجواء ترفيهية لحظات لا تنسى.

تتميّز «أوركسترا القدس السيمفونية» بأنها تضمّ عازفين من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وتجسد قيم التواصل والتسامح من خلال إبراز دور الموسيقى في غرس القيم التي تجمع بين البشر، وهو ما يعكسه هذا الحفل الموسيقي المستوحى من الموسيقى التقليدية في فيينا.

وتستضيف كوكا كولا أرينا 12 الشهر الجاري الفنان ماجد المهندس الذي سيحيي حفلاً فنياً رائعاً، حيث يلتقي الفنان العراقي الشهير، جمهوره في دبي، الذي سيحظى بأمسية استثنائية نابضة بالطرب والألحان.

وسيقدم المهندس في هذه الأمسية باقة من أروع أغانيه القديمة والحديثة، منها: «أنا وياك» و«انسى»، وغيرها.

ويحيي النجم العالمي إد شيران، الذي يحطّ رحاله في دبي، ضمن جولته العالمية، أمسيتين حافلتين بالموسيقى وذلك على ملعب «ذا سيفنز» في 19 و20 يناير الجاري.وسيقدم الفنان البريطاني مجموعة من أغانيه ومنها الأغنية الرائعة Shape Of You، وغيرها من الأغاني التي ستشعل حماس الجمهور.