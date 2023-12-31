5 عروض في افتتاح «الشارقة للمسرح الكشفي»

المصدر: الشارقة – البيان

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افتتحت، الجمعة، فعاليات الدورة 11 من مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة، بالتعاون مع مفوضية كشافة الشارقة، بحضور عبدالله العويس رئيس الدائرة.

واللواء عبدالله سعيد السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة مفوضية كشافة الشارقة، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح. وفي كلمته، رفع عبدالله سعيد السويدي أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الدعم اللامحدود لإثراء وتطوير الأنشطة التي تقيمها المفوضية. وقدمت عروض المهرجان في حيز دائري توسط فناء مقر المفوضية، وصمم ليماثل هيئة المخيم الكشفي، إذ تحيطه الخيام، وتوزعت من حوله مقاعد الجمهور.

وضمت لجنة تحكيم المهرجان الدكتور محمد يوسف، والمخرج يحيى البدري، والكاتب مجدي محفوظ.

وتبارى المشاركون في تجسيد خمسة عروض مسرحية قصيرة تشاركوا في تأليفها وإخراجها، وهي: «مساجين»، و«ترند»، و«التفرقة»، و«مصير»، و«الظالمون».

وجاءت جوائز اليوم الأول على النحو التالي: جائزة أفضل فكرة لمسرحية «مصير» التي قدمتها مجموعة جوالة الشارقة (أ)، وجائزة أفضل معالجة للفكرة لـ«المساجين» من تقديم مجموعة جوالة كشافة الشارقة (ب)، وجائزة أفضل مسامر ذهبت إلى جاسم سامي غريب من مجموعة جوالة الشارقة (أ). وجائزة أفضل ممثل فاز بها: عبدالله محمد حسن من مجموعة جوالة الجامعة القاسمية، وأنس يوسف من مجموعة جوالة الشارقة (أ)، وخالد خليل من مجموعة جوالة الشارقة (ب)، وخالد فهد بلال من مجموعة جوالة الشارقة (ج).