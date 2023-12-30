المتحف المصري الكبير ينجز ترميم 55 ألف قطعة أثرية

المصدر: القاهرة - البيان

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كشف الدكتور عيسى زيدان، المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، عن عدد القطع الأثرية التي تم ترميمها داخل مركز ترميم المتحف المصري الكبير، بأيد مصرية خالصة.

وأوضح المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أنه تم ترميم وصيانة ما يقرب من 55 ألف قطعة أثرية داخل مركز ترميم المتحف المصري الكبير، مضيفاً: تم العمل على تلك القطع بطريقة علمية داخل المعامل المتخصصة حسب طبيعة كل مادة وداخل معامل الفحوص والتحليل.

وهذه القطع الأثرية كان أهمها مجموعة الملك توت عنخ آمون التي تم ترميمها وعرضها الآن داخل قاعتي الملك الذهبي، بالإضافة للقطع الأثرية التي سوف تعرض بقاعات العرض الكبير.