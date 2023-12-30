عروض فريدة احتفاء بالعام الجديد في دبي

المصدر: دبي – البيان

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يترقب العالم مشاهدة احتفالات رأس السنة في دبي، لا سيما عروض الألعاب النارية، التي ستضيء سماء دبي عند منتصف الليل احتفالاً بالسنة الجديدة.

وعلى وجه الخصوص، يترقب العالم عرض الألعاب النارية في برج خليفة، الذي يعتبر واحداً من العروض الأيقونية على مستوى العالم.

وفي السياق، يمكن الحجز في أحد مطاعم سوق البحار أو بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، لمشاهدة برج خليفة عن قُرب، أو التوجّه إلى دبي مول لمشاهدة عرض نافورة دبي المُبهر، أو التوجه إلى حديقة البرج للاستمتاع بالإطلالات الرائعة على عروض نافورة دبي.

وإلى ذلك يستطيع محبو الاحتفال بليلة رأس السنة في أجواء تراثيّة مُميّزة، التوجّه إلى منطقة السيف التراثية قُرب خور دبي، لمشاهدة الألعاب النارية المذهلة من المطاعم المنتشرة على طول الواجهة البحرية.

ولا بد من الإشارة إلى الاحتفالات المميزة في فندق أتلانتس النخلة، الذي ينظم احتفالات مذهلة، تترافق مع عرض حي تُحييه النجمة العالمية «كايلي مينوغ». كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية من ممشى نخلة جميرا، أو من أحد المطاعم على الواجهة البحرية في «ذي بوينت».

ويمكن لمحبي احتفالات رأس السنة في دبي مشاهدة أروع معالم دبي من البحر، في تجربة جديدة مثيرة، من خلال الانطلاق في رحلة بحرية لا تُنسى من تنظيم أبرز الشركات في دبي، حيث يمكن اختيار المسار المفضل لمشاهدة أفضل معالم دبي والألعاب النارية عند منتصف الليل.

وفي ذات السياق، يوفر «فيري دبي» أو باص دبي المائي أو قوارب العبرة التراثية فرصة ممتعة للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، حيث يمكن الاختيار من بين عدّة مسارات والتوقف عند محطات مُختلفة مثل قناة دبي المائية وفندق أتلانتس النخلة والسيف وغيرها.

ويوفر شاطئ «ذا بيتش»، قُبالة منطقة «جي بي آر» في دبي مارينا، موقعاً رائعاً لمشاهدة عروض الألعاب النارية ليلة رأس السنة. كما يمكن أيضاً مشاهدة العرض خلال رحلة بحرية على متن التاكسي المائي المتوفّر في محطة مارينا مول.

وتستضيف دبي خلال ليلة رأس السنة مجموعة من النجوم العالميين، من بينهم النجم البريطاني العالمي «ستينغ»، لاستقبال العام 2024 في «أتلانتس النخلة»، حيث أروع الأجواء الغنائية والترفيهية في واحدة من أرقى الوجهات في المدينة، على الأنغام المباشرة للفرقة الموسيقية المكوّنة من 30 عازفاً، وسهرة يتوّجها النجم «ستينغ» بمجموعةٍ من أشهر أغنياته.

وفي فرصة مثالية لمحبي الأجواء المستوحاة من عشرينيات القرن العشرين، بالإضافة إلى الألعاب النارية، توفر «دبي أوبرا» عرضاً مذهلاً للثنائي العالمي الراقص «ياسمين وآرون»، نجميْ برنامج المواهب «بريتان جوت تالنت»، إلى جانب فرصة الاستمتاع بالموسيقى التي أعدّها «الدي جي» العالمي «كريس رايت».