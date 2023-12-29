«جواهر دبي».. ارتحال في فضاءات الجمال

المصدر: دبي - البيان

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نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس، صورة أدرجت على منصة غوغل للثقافة والفنون، احتفت فيها المنصة بجماليات صحراء دبي وأجوائها، وسياقات الاستدامة والتفرد الترفيهي والسياحي والجمالي البيئي، التي تنطوي عليها.

وفي الصورة الملتقطة في إحدى مناطق صحراء دبي، تتبدى الرمال الذهبية والأجواء الممتعة، وهي موشاة بدلائل الاستدامة البيئية وسكينة المكان.

ويأتي احتفاء منصة غوغل للثقافة والفنون بصحراء دبي وقيمتها، في ظل ما تحظى من اهتمام كبير، إذ إنها تشكل موضوعاً ووجهة أثيرين في مثل هذه الأوقات من العام، حيث تمثل أفضل خيار سياحي وترفيهي في فصل الشتاء. وهي بهذا تجتذب السياح من الدولة وخارجها لقضاء أوقات ممتعة، ورحلات سفاري حافلة بالدهشة والفرادة.

وقد عززت ذلك وأثرته استراتيجيات اعتناء دبي بترسيخ ثقافة الاستدامة، وحفظ الطبيعة وفق رؤى منهجية نوعية. وقد أرفقت منصة غوغل للثقافة والفنون الصورة، بعبارات تعكس أهمية صحراء دبي، ونهج دبي المستدام.

وذلك تحت عنوان ووسم «الجواهر الدفينة.. المعالم والأماكن الطبيعية في دبي»، وهي: على مدار العقدين الماضيين، تطور مفهوم السياحة البيئية تطوراً ملحوظاً، واستهدفت المسافرين الباحثين عن رحلات يستمتعون بها دون التسبب في أضرار للبيئة. وأوضحت الدراسات العالمية أن السياحة البيئية تمثل حالياً أكثر من 20 في المئة من إجمالي الأنشطة السياحية حول العالم.

يعد التنوع أحد نقاط القوة التي تميز قطاع السياحة في دبي، وبفضل كون الإمارة موطناً لأكثر من 190 جنسية من خلفيات ثقافية مختلفة، تبرع دبي في تلبية احتياجات جميع البشر من مختلف المهن والتخصصات. وبفضل ممارسات السياحة البيئية المستدامة، تتيح دبي لزوارها فرصة لاستكشاف المناظر الطبيعية الصحراوية، والنظم البيئية المحلية.