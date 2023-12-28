شعراء «سحر القوافي» يحتفون بالعربية بمراكش

المصدر: مراكش – البيان

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تنظم دار الشعر بمراكش، اليوم الجمعة، فقرة جديدة من برنامج «سحر القوافي» بفضاء الدار الكائن بالمركز الثقافي الداوديات، بمشاركة الشعراء: حميد الشمسدي وحليمة الاسماعيلي والنعمة علي ماء العينين، ويقدم الفنان عزيز باعلي بعضاً من أغانيه الجديدة من ألبومه الجديد «فلسطين في القلب».

وخصصت دار الشعر بمراكش، شهر دجنبر، للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، ابتداء من فقرة أصوات معاصرة والتي احتفت بتجارب شعرية شبابية، وملتقى المعتمد الدولي للشعر، هذه البرمجة الجديدة والتي تسعى لفتح حوار بين ثقافات الضفتين، وانتهاء بفقرة سحر القوافي والتي تستضيف شعراء القصيدة العمودية في المغرب.

شعراء يتقاسمون محبة لغة الضاد وأسئلة القصيدة في تنوع وغنى تجاربها ورؤاها، وسعي متواصل من دار الشعر بمراكش إلى الانفتاح على تجارب وأجيال الشعر المغربي الحديث، القادمة من شجرة الشعر المغربي الوارفة. شعراء سحر القوافي يلتقون في سحر بهاء الحرف ومجازات الكلمة الشعرية، في تنوع اختياراتهم الجمالية وأسئلة الكتابة، وهم أيضاً يتقاطعون في مسارات واختيارات نمط الكتابة الشعرية.

ويشارك الشاعر الدكتور النعمة علي ماء العينين، الأكاديمي بجامعة ابن زهر في أكادير ورئيس جمعية الشيخ ماء العينين للتنمية والثقافة، في سحر القوافي قادماً من مدرسة الشعر والعلم، إلى جانب الشاعرة حليمة الإسماعيلي والمتوجة بالجائزة الأولى للشعر النسائي المغاربي بمدينة قسنطينة الجزائرية (2010).

والتي تأهلت مرتين في مهرجان أمير الشعراء إلى جانب مشاركاتها الوطنية والعربية، إلى جانب إصداراتها الشعرية (عطش، ما أوسع الموت فيك، نخب حبنا قهوة سوداء، تراتيل الطين). ويأتي الشاعر حميد الشمسدي، أستاذ اللغة العربية والطالب الباحث في سلك الدكتوراه في المقارنات اللهجية، من طانطان، محملاً بعبق الجنوب وولع بالقصيدة العمودية ومجازاتها.

في سحر القوافي تواصل دار الشعر بمراكش الاحتفاء بشهر اللغة العربية، من خلال تجارب شعرية مغربية وكونية، تختتم بها سنة وتفتح ديوان سنة جديدة. لتواصل الدار، في موسمها الثقافي والشعري السابع، الاحتفاء بالشعر وبقيمه، وبأسئلته وقضاياه وبتجاربه الشعرية في تعدد لفقرات برنامجها الشعري وترسيخاً لاستراتيجيتها في أن تكون فضاء الشعر والشعراء المغاربة.