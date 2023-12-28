«مدارس الحياة» تتزين بروائع المجوهرات والتصميم يناير المقبل

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

برنامج ثري بالمعرفة والجلسات الملهمة، تقدمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لرواد مكتبات دبي العامة عبر فعاليات مشروع «مدارس الحياة» الهادف إلى تنمية كفاءات وصقل مهارات أفراد المجتمع في العديد من المجالات، حيث سيشهد المشروع خلال يناير المقبل، إطلاق مجموعة أندية جديدة، ومن بينها «اللغات» و«الفن التشكيلي» و«الرسم» و«المجوهرات» و«الشطرنج» وغيرها، وسيتم من خلالها تسليط الضوء على طرق التصميم وصناعة المجوهرات، وفن السرد القصصي وأساليب التعبير عن الأفكار، وهو ما يتماشى مع جهود الهيئة الرامية إلى خلق بيئة إبداعية ثقافية مستدامة في مكتبات دبي العامة.

تصميم

وتحت عنوان «المجوهرات والتصميم» سيكون زوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم على موعد مع باقة متنوعة من ورش العمل المتنوعة، ومن بينها ورشة «الذهب.. زينة وخزينة» وفيها تركز ليلى الحواج على تفاصيل عمليات شراء الذهب وأنواعه المختلفة، بينما تقدم فرح بيرفيز بهروشة من معهد بيكاسو عبر ورشة «تصميم المجوهرات» تجارب ممتعة ومفيدة للراغبين في اكتشاف فنون صناعة المجوهرات، فيما يسعى البروفيسور شادي الطباع من خلال ورشة «المقاعد: إعادة تصميم الأثاث» إلى تشجيع المشاركين على إطلاق العنان لأفكارهم وتمكينهم من إنشاء مفهوم لمقعد مستقبلي يدعم التفاعل الاجتماعي. وتتولى إيما بطرس من معهد بيكاسو مهمة تطوير مهارات زوار المكتبة في مجالات ابتكار وتصميم الأحذية.

وتركز فاطمة المهيري ضمن ورش «نادي المجوهرات» على تطوير مهارات الزوار وتدريبهم على تقنيات ابتكار تصميم المجوهرات والأحجار الكريمة وطرق الرسم الفني وتظليل اللآلئ والخرز وغيرها. في حين تفتح شيرين شاهين أمام زوار مكتبة الراشدية العامة المجال لاكتشاف طرق استخدام المواد المعاد تدويرها لإنشاء مجموعة مجوهرات فريدة، كما تشرف حميدة قتالي على تقديم ورشة «صناعة الأساور» في مكتبة المنخول العامة، وكذلك ورشة «صناعة حلق الأذن من النحاس» وستقام في مكتبة حتا العامة.

وضمن فعاليات «نادي الكتاب» تقدم منّة البدر في مكتبة حتا العامة ورشة «تطوير المهارات الأساسية للكتابة الإبداعية»، وتسعى فيها إلى تدريب المشاركين على أساليب التعبير عن الأفكار وإيصال الرسائل باستخدام لغة إبداعية قادرة على جذب اهتمام القراء، وعبر ورشة «حكايات صغيرة» التي تعقد في مكتبة الطوار العامة تتيح لمياء توفيق أمام الصغار فرصة مناقشة الكتب باستخدام فنون السرد القصصي، فيما سيكون زوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم على موعد مع جلسة «رحلة عبر كتاب» وتقدمها داليا أبو العطا، وتتم خلالها مناقشة مجموعة من الكتب القيمة.

جماليات

في حين، تضيء مريم الفارسي عبر جلسات «نادي اللغات» التي تقام في مكتبة الطوار العامة على جماليات «الرمسة الإماراتية»، حيث تبين خلالها الفروق بين اللغة العربية الفصحى واللهجة الإماراتية، بما في ذلك طريقة السلام والتحية والتعريف بالنفس، إلى جانب طرق صياغة الجمل باستخدام الأفعال المضارعة في اللغة العربية. في المقابل، تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم ورش «نادي الفن التشكيلي» ويشرف عليها الفنان مجدي كفراوي، ويسعى فيها إلى تدريب زوار المكتبة على تقنيات الرسم وأسرار الألوان الأساسية، كما تحتفي «مدارس الحياة» عبر ورش «نادي الرسم» بالفنان البرازيلي روميرو بريتو، حيث تتولى نانيومبي مارغريت تقديم ورشتي «التعبير عن السعادة» و«رسم الأزهار» لتمكين الصغار من استخدام الخطوط والدوائر لإبداع أعمال فنية.