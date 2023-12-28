الإمارات تنشر أنوار تميزها الثقافي في جهات المعمورة

المصدر: دبي ـ نهى حوا

ت + ت - الحجم الطبيعي

حفل العام 2023 بإنجازات فريدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، على صعيد الساحة الثقافية العالمية، عززت فيها برامجها الإبداعية الرامية إلى نشر قيم الجمال والخير والمحبة والتسامح في المعمورة، إضافة إلى تقارب الثقافات وتواصلها. وبرزت في السياق، فعاليات وزارة الثقافة وأنشطة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».

ومن بين أهم المنجزات التي حققتها دولة الإمارات في الصدد:

- شاركت وزارة الثقافة في فعاليات الدورة 36 من معرض سوراج كوند ميلا الدولي في نيودلهي، حيث تم عرض تراث دولة الإمارات وتقاليدها، من قبل حرفيين وفنانين وموسيقيين وشملت برامج الحدث: فن التطريز الإماراتي التلي، وصناعة العطور الإماراتية والبخور، عروضاً أدائية خاصة كعرض العيالة وغيرها.

- مشاركة خامسة للجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض الفن والعمارة في بينالي البندقية بنسخته الـ18 عبر معرض بعنوان «وفرة قاحلة» الذي يبحث في الاحتمالات المعمارية التي يمكن استكشافها عندما نعيد تصور البيئات القاحلة كمساحات وفيرة.

- شاركت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، في افتتاح النسخة الرابعة من «بينالي لندن للتصميم 2023» بالعاصمة البريطانية، وفي برامج مشاركتها تلك كشفت عن التصميم التركيبي «وما بعدها»، من إبداع المهندس والمصمم الإماراتي عبدالله الملا، والذي أنجزه بتكليف من الهيئة، وبدعم من وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، و«آرت دبي».

- حصد جناح أبوظبي جائزة «ميدالية بينالي لندن للتصميم» لعام 2023 من بين أكثر من 40 عارضاً من أنحاء العالم وذلك عن عمل تركيبي وفني بعنوان «تشكيل الصوف»، وذلك بوصفه الأكثر إلهاماً وتجسيداً لموضوع نسخة العام 2023 ألا وهو «التعاون العالمي».

- نظمت فعاليات أكبر معرض لأعمال الفن العربي في لندن بمقر «كريستيز» والذي تكون من مجموعة «كوكبة: مختارات من مؤسسة بارجيل للفنون»، وضمت 100 عمل فني تمت استعارتها من مؤسسة بارجيل للفنون، ومعرض «تأملات في الفن الإماراتي: حسن شريف والأصوات المعاصرة» الذي ضم أعمالاً فنية للبيع والإعارة للفنان الرائد، تجسد تخصصاته المتعددة.

- زار وفد هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» نسخة منتدى المدن الثقافية العالمي لعام 2023 في مدينة ساو باولو البرازيلية، حيث أعلن عن فوز دبي باستضافة وتنظيم منتدى المدن الثقافية العالمي 2024.