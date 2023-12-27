منتسبو «ربع قرن» يتألقون بإبداعاتهم الفنية في موسم الآداب والفنون

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضمن فعاليات موسم ربع قرن للآداب والفنون، الذي تنظمه ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في نسخته الأولى، أقيم في بيت النابودة معرض للفنون التشكيلية، لإلقاء الضوء على الإبداعات الفنية لمنتسبي مؤسسات ربع قرن، بمختلف أشكال الفنون التشكيلية.

جاء المعرض انطلاقاً من حرص ناشئة الشارقة على توفير المنصات الفنية الملائمة للأطفال والناشئة والفتيات والشباب، للتعبير عن ذائقتهم الفنية حسب رؤيتهم، بما يعكس الدور الريادي البارز لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في دعم وتنمية وتطوير مواهب أجيال المستقبل من منتسبي مؤسساتها، وتمكينهم من ترك بصمتهم الإبداعية في عالم الآداب والفنون وتحفيزهم على الابتكار.

تميز

قدم المعرض العديد من الأعمال الفنية التي جسدت مزيجاً فريداً من التميز والتعبير الفني، والتي وقفت شاهدة على براعة منتسبي مؤسسات ربع قرن، ومدى إتقانهم لمختلف المهارات الفنية التي اكتسبوها من البرامج النوعية في مختلف ألوان الفنون التشكيلية التي تم تقديمها في مراكز مؤسسات ربع قرن، والتي جمعت بين الأصالة والحداثة بأنماط مبتكرة.

وتميزت الأعمال الفنية التي استضافها المعرض بالثراء، الذي امتزجت فيه المواهب الفنية بالإبداع الاستثنائي المتفرد، حيث تنوعت بين لوحات مبتكرة بفن التشكيل بالأنماط باستخدام خامات وتقنيات مختلفة، إضافة إلى أعمال مستوحاة من خيال المنتسبين، أبدعوا في تشكيلها بألوان الأكريليك، إضافة إلى اللوحات الفنية السريالية بتفاصيلها الدقيقة، وقطع الديكور الدائرية ذات الجماليات الخاصة التي أنتجها المنتسبون بفن الريزن وتدرجاته اللونية الساحرة.

مجسمات

ولم يقتصر المعرض على الأعمال الفنية ثنائية الأبعاد، بل امتد ليشمل المجسمات المعمارية ثلاثية الأبعاد للمباني والمنشآت المختلفة، في إبداع معماري يجمع بين التصاميم الجاذبة والهندسة الفنية، التي أبدع الناشئة في تصميمها باستخدام رقائق الخشب وألواح الأكريليك، وتقنيات الحاسوب والليزر، علاوة على الإبداع في تصميم الأحواض الزجاجية (فن التيراريوم)، لحفظ النباتات كحديقة منزلية مصغرة في مناظر جمالية تحاكي الطبيعة.