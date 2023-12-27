600 مشارك في مهرجان المسرح العربي ببغداد

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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أعلنت الهيئة العربية للمسرح في بيان لها عن فعاليات الدورة 14 من مهرجان المسرح العربي، والتي ستنظم في بغداد من 10 وحتى 18 يناير المقبل، وبالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية ونقابة الفنانين العراقيين ودائرة السينما والمسرح، وستكون هذه الدورة كبرى دورات المهرجان منذ انطلاقته، إذ سيشارك فيها ما يزيد على 600 مسرحي من العراق وباقي الوطن العربي وبعض دول العالم، لتكون هذه الدورة الكبرى والأضخم عدداً وفعاليات جادة على مدار الساعة تسعة أيام.

وسيقام حفل الافتتاح يوم 10 يناير وسيشهد فعاليات عديدة مهمة، وسيقدم ستة وثمانون فناناً عراقياً عملاً فنياً أعدته الجهات العراقية الشريكة بعنوان (مقامات الحب والسلام)، وستلقي الفنانة اللبنانية نضال الأشقر رسالة اليوم العربي للمسرح. وسيتم أيضاً في حفل الافتتاح تكريم ثلاثة وعشرين مبدعاً ومبدعة من القامات المسرحية العراقية.

وتتضمن الدورة الـ14 عشرين عرضاً مسرحياً، تأهلت للمهرجان في تنافس عالٍ، تحمل تجارب وحساسيات فنية لافتة، منها ثلاثة عشر تتنافس في جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتشهد الدورة مجالاً فكرياً ينظم على مدار ثمانية أيام، يشهد مؤتمراً فكرياً موسعاً يشارك فيه ما يزيد على مئة وستة وثلاثين باحثاً فناناً.

وقال إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح: إن المسرح مشعلنا، حين يخيم الظلام ينير لنا الطريق، وهو موعدنا السنوي الذي أصبح مرتكزاً مهماً لتحقيق شعارنا الدائم «نحو مسرح عربي جديد ومتجدد» ولنصل إلى المسرح الذي دعا إليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مدرسة للأخلاق والحرية، مهرجاننا ومسرحنا بمنزلة الإعلان عن جدارة أمتنا بالحياة، وعن قدرة مبدعينا على قيادة التنوير واجتراح الجديد، مسرحنا مسرح ملتصق بقضايا أمته ويعمل على النهوض الحضاري لها.