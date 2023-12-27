مجلة «كواليس» المسرحية تحتفي بالمنجزات الإماراتية

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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سلط العدد الجديد (47) من مجلة كواليس المسرحية الفصلية، الصادر أخيراً في شهر ديسمبر الجاري، عن جمعية المسرحيين في الإمارات، الضوء على المسرح الإماراتي وأهم المنجزات التي تحققت خلال العام 2023، بالإضافة إلى التعريف بعدد من القامات المسرحية الإماراتية التي كان لها منجزها ودورها الفاعل في المشهد المسرحي الإماراتي.

في افتتاحية العدد، احتفى رئيس جمعية المسرحيين ورئيس التحرير إسماعيل عبدالله في مقاله بمنجزات المسرح الإماراتي في العام 2023، والذي اعتبره عام الحصاد الذي جاء بعد زرع السنين، مرجعاً الفضل بعد الله، لكل ما تحقق من إبداعات مسرحية، إلى دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

مقالة

واحتفى مدير التحرير الدكتور حبيب غلوم العطار، في مقاله بالمخرج الإماراتي المتميز محمد العامري والذي حمل عنوان «محمد العامري والحضور» حيث ذكر أن العامري خط لنفسه طريقاً لا يحيد عنه وهو ماض بكل ثقة في درب رصين حوى التوهج الفكري والفني لحارس مبدع أمين على ثقافة وطنه ومسرحه.

وذهبت الدكتورة سعداء الدعاس من الكويت، إلى موضوع دراسة المسرح الأكاديمية، في مقالها «يا للهول.. شكسبير لم يدرس المسرح!» ونوهت إلى أن اختلاف تخصص الكثير من المبدعين عن مجال إبداعهم، حقيقة تؤكد أن الإبداع ليس حكراً على المتخصصين في المجال ذاته. ومن الأردن عرج مفلح العدوان في مقاله الذي حمل عنوان «حقوق الملكية الفكرية للأعمال المسرحية.. ضرورة لا تَرَف!!» إلى أهمية حماية الحقوق الفكرية للأعمال المسرحية كونها تعمل على تعزيز الإبداع والرسالة الفنية الإنسانية ببعديها المحلي والعالمي..

وحوى العدد تغطيات وقراءات لعدد من المهرجانات المسرحية المحلية والعربية، منها مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، لياسمين عباس من مصر، وتغطية خاصة عن مهرجان بغداد الدولي للمسرح في دورته الرابعة للدكتور بشار عليوي من العراق، وكذلك تغطيتين لمهرجاني كلباء للمسرحيات القصيرة في دورته العاشرة، ودبي لمسرح الشباب في دورته الرابعة عشرة.

وضم العدد لقاء مع شخصية مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته الأخيرة 2023، الفنانة بدور الساعي، وكذلك حوار مع الفنان المغربي أمين ناسور، أجرته كريمة كربيطو من المغرب، بالإضافة إلى عدد من الدراسات المسرحية التي تنوعت في طروحاتها.