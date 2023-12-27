«جائزة حمدان بن محمد للتصوير الضوئي».. عدسات الإبداع تعزز الاستدامة

المصدر: دبي ـ وفاء السويدي

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التصوير لغة عالمية يتشارك فيها الأشخاص الإرث والثقافة وقيم الانسجام والتعايش من خلال الأعمال، وتحرص جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي على دعم المواهب البصرية وتشجيع المشاريع والمبادرات في مجالات الحفاظ على البيئة وصناعة الوعي الفني والثقافي المرتبط بالمستقبل الأخضر لكوكب الأرض، لذلك اختارت الجائزة محور الاستدامة لمواضيع الصور للدورة المقبلة.

أسلوب الحياة

«البيان» التقت مجموعة من المصورين للحديث عن اختيار موضوع الاستدامة والذي يعزز مسارات التنمية المستدامة والوعي المجتمعي، وتحدثت المصورة فاطمة الموسى عن اختيار محور الاستدامة، وقالت: اختيار مواضيع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي ممتاز وتتماشى مع أهداف الدولة في ملف الاستدامة، ونحن كمصورين وفنانين نؤمن بأن الفن شريك أساسي في حلول الاستدامة، ومن هنا تأتي أهمية الصور الفوتوغرافية في التأثير على المجتمع باعتباره وسيلة لنقل الرسائل وإيصال الحقائق وكشف المشاهد المزعجة وزيادة الوعي حول قضايا الاستدامة، ما يلهم التفكير ويحفز على التغيير المستدام ويشجع على التحول نحو أسلوب حياة أكثر استدامة.

وفي السياق نفسه قال المصور عبدالله البقيش: منذ سنوات الجائزة تبهر وتفاجئ المشاركين بمواضيع المسابقة وهذا بحد ذاته تحدٍ كبير يكون على عاتق المصورين، لالتقاط أفضل الصور المناسبة لمحور الاستدامة إذا تم فهمه بشكل صحيح سيكون الناتج جميلاً من الأعمال الفنية خاصةً الصور المتعلقة بالطبيعة والحياة البرية.

ويؤكد المصور خالد الاستاد أن اختيار الجائزة لمواضيع مسابقاتها، وخاصة التركيز على الاستدامة، أمر بالغ الأهمية لتعزيز الوعي وتشجيع الحلول المبتكرة. وهو يعكس الالتزام بمواجهة التحديات المعاصرة وتعزيز المساهمات الإيجابية لمستقبل مستدام.