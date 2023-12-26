فنون أصحاب الهمم جواهر إبداعات «ليالي حتا الثقافية»

المصدر: حتا - سعيد الوشاحي

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شكلت طبيعة منطقة حتا بتضاريسها وملامحها الجمالية المتفردة والخلابة بمناظر جبالها ووديانها وبحيراتها وبتراثها وتاريخها الغنيين، مصدر إلهام لطلبة مركز الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم لأصحاب الهمم في حتا، إذ يقدمون إبداعات متنوعة تجسد تفاصيل هوية حتا وإرثها الغني، تتجلى في أعمال ومشاريع ومنتجات وتحف فنية فريدة لهم، برزت بشكل لافت في السوق الشعبي بالقرية التراثية ضمن مشاركتهم في ليالي حتا الثقافية 2023.

مشغولات يدوية

وسردت أعمال أصحاب الهمم في الحدث، بأشكالها الفنية البانورامية وعبر مشغولاتهم اليدوية، تميز ابتكاراتهم واجتهاداتهم وإصرارهم، بجانب استثنائية بصماتهم في تحويل الأفكار إلى واقع، كما عكست مدى ارتباطهم بمنطقة حتا وتراثها وتضاريسها ومعالمها الفريدة، إذ عبروا عن ذلك وجسدوه في أعمالهم ومنتجاتهم البسيطة بهيئتها والعميقة بفكرتها، حيث ازدحم معرضهم الذي احتضنه حصن حتا بالعديد من المنتجات التي استلهمت أفكارها من طبيعة المنطقة، كمجسمات للأفلاج والمزارع والجبال والسدود، والمجالس والمساجد القديمة، ومجسمات للمباني التراثية كحصن حتا والأجزاء الذي يتكون منها، إلى جانب المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها أراضيها، والأدوات التي كانت تستخدم في البيوت قديماً والملابس الشتوية، كأغطية الرأس الصوفية التي نسجت بأيدي الطالبات.

وقد حرص أصحاب الهمم في تصميم إبداعاتهم وأعمالهم الفنية على استخدام مواد معاد تدويرها من مخلفات الأوراق والكرتون وأدوات بسيطة من بيئة حتا كالصخور والطين والجبس، لتكون مشابهة إلى حد ما، للمعالم التي تم تجسيدها، وغاية نقل رسالة للمجتمع مفادها ضرورة وأهمية الحفاظ على البيئة واستدامتها من خلال تدوير المخلفات والنفايات والاستفادة منها في الصناعات المختلفة.

ونالت مشغولات أصحاب الهمم وتحفهم الفنية إعجاب الزوار في الفعالية، حيث استحوذت على اهتمامهم، وحرص العديد منهم على اقتنائها كهدايا تذكارية من زياراتهم لمنطقة حتا، كما حظي الزوار بفرصة الاستماع للقصص الملهمة التي كانت خلف صنع بعض المجسمات من قبل أصحاب الهمم، والتي كان يرويها يوسف محمد وزميله عبدالحميد محمد، نيابة عن زملائهما في مركز الشيخة ميثاء لأصحاب الهمم في حتا، والذين كانوا يستقبلون الزوار بفرحة عارمة ويتبادلون معهم الأحاديث العفوية عن المواد المستخدمة في صناعة مشغولاتهم ومجسماتهم التي حرصوا على تقديمها في أفكار وقوالب جميلة وعلى أشكال تحف فنية متنوعة وذات أحجام مختلفة.