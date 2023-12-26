«إن كلاسيكا» موسيقى لقاء الحضارات في أوبرا دبي خلال فبراير

المصدر: دبي - البيان

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مقطوعات موسيقية شيقة من كل حدب وصوب، تتعانق وتلتقي في سياقات وماهيات حضارية بديعة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان إن كلاسيكا الدولي للموسيقى في أوبرا دبي، بين 1 و15 فبراير 2024، حيث يوفر الحدث فرصة فريدة لأفراد الجمهور للتعرف على ألوان وتنوعات الموسيقى لدى الشعوب شتى.

ويشتهر المهرجان السنوي باستضافة باقة من العروض الموسيقية الكلاسيكية عالمية المستوى التي توفر لعشاق الموسيقى تجارب مميزة على مدار أكثر من أسبوعين وسط أجواء استثنائية لا تُنسى.

وستشهد دورة 2024 من المهرجان مشاركة 17 من أشهر العازفين المنفردين حول العالم، بمن فيهم عازفو الكمان مكسيم فينغيروف (موناكو)، وستيلا تشن (الولايات المتحدة الأمريكية)، وجيمس إهنس (كندا)، ودايشن كاشيموتو (اليابان)، إضافة إلى نخبة من عازفي البيانو. علاوة على الكثير غيرهم.