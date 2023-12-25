كواليس حفل «التنوع»

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إنها الأيام الأخيرة من عام 2023، ومعكم نستعرض الحدث الفوتوغرافي الأقوى بريقاً والأبرز حضوراً في مجتمعات الفنون البصرية في المنطقة.

فنوفمبر الماضي كان محطة متميزة لمئات الفنانين والإعلاميين والمهتمين بالفوتوغرافيا. فبجانب 25 فائزاً بجوائز الدورة الثانية عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، بعنوان «التنوّع»، لم تكن ليلة الخميس 16 نوفمبر، عادية لأكثر من ألف مدعو حضروا حفل توزيع الجوائز ومعرض الصور الفائزة المُصاحِب له.

فقرات الحفل والأعمال الفائزة بمحاور هذا الموسم، أبهجت الحضور ورفعت من حرارة تفاعلهم. كما أن ردود فعل الفائزين عند معرفة مراكز فوزهم، وبشكل خاص الانفعال الفريد للمصور الإيطالي «ماسيمو جورجيتا» عندما سمع اسمهُ مقترناً بالجائزة الكبرى، وتكريمه من قبل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وانهمار صيحات الإعجاب والتهاني عليه من الجمهور.

معرض الصور الفائزة أوصل الفائزين لحالةٍ عُليا من الحبور والسعادة من خلال تبريكات الحضور والتقاط الصور التذكارية معهم وتزاحم وسائل الإعلام لمعرفة خبايا فوزهم وأسرار صورهم الفائزة. مئات التعليقات وصلتنا خلال المعرض وبعده، تشكر الجائزة على تنظيم الحدث الذي أعاد للجميع شغف الإلهام البصري والتشبّع بجَمَاليات الأجواء الفنية. هذا بجانب الإشادات بجودة تنظيم لقاء الإعلاميين مع الفائزين والانسيابية المعلوماتية.

فلاش

شكراً لكل الحاضرين .. لقد كنتم المشاعل المضيئة لحفل "التنوّع"

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

الدولية للتصوير الضوئي