«فزاع لليولة».. العزيزي أول المتأهلين إلى المربع الذهبي

المصدر: دبي - البيان

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حصد علي العزيزي من مدينة العين أولى بطاقات التأهل إلى «المربع الذهبي»، بعد تفوقه في الحلقة الخامسة من النسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 19 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك في أول مواجهات الدور الثاني، التي سبق أن صعد لها 8 يويلة في الطريق نحو محاولة الفوز باللقب الكبير، ورفع كأس فزاع الذهبية، حلم الشباب بواحدة من أكبر البطولات التراثية، وأكثرها تنوعاً وشمولية.

وجاء فوز العزيزي على حساب منافسه عبد الله آل رضا من إمارة دبي، وذلك بعد تفوقه بجميع تحديات البطولة، وتحقيقه العلامة الكاملة «100»، للمرة الأولى في هذه النسخة، وذلك في حلقة مميزة للغاية، قدمها راشد الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم.

وأبدع المتنافسان في عرض اليولة على أنغام أغنية «راعي العز»، من غناء الفنان الإماراتي ميحد حمد، ومن كلمات الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عبد الله حمدان بن دلموك، وألحان فايز السعيد، وذلك من خلال القدرة على ضبط الإيقاع والمشية والتحكم بالسلاح، إلى جانب عملية «الفّر»، مستفيدين من النصائح، التي قدمها لهما خليفة بن سبعين، الذي يقوم بالتحكيم على هذا التحدي، وفيها منح العزيزي علامة اليولة، بعد أن استطاع قرع جرس الميدان في جميع عمليات الفر التي نفذها، ليحصل على 25 علامة. وفي مسابقة سؤال الموروث أجاب المتسابقان بشكل صحيح ليحصل كل منهما على 10 علامات.

وفي تحدي السباحة، تفوق العزيزي، ليكسب 15 علامة. أما في تحدي الرماية، فكسب أيضاً علي العزيزي الـ 15 علامة. وفي عد القصيد، تمكن العزيزي من الحصول على علامة المسابقة التامة.

وفي سباق الهجن، الذي زادت مسافته ليصبح 400 متر، وأقيم على مضمار المرموم، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في نفس موقع البطولة، تفوق العزيزي ليكسب 20 علامة.

قالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: «إن النتائج التي تتحقق في ميدان هذا العام هو دليل واضح على أننا نسير في الطريق الصحيح، للوصول إلى أهدافنا المنشودة في هذه البطولة التراثية العريقة، وهو ترسيخ الموروث الإماراتي الأصيل لدى ناشئة الإمارات، وجعله من ركائز انطلاقتهم نحو المستقبل».

وتابعت أواديسيان: «نسعى للارتقاء بمستوى المشاركين للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للنهائي، مع التركيز على أن يخرج الجميع بمكتسبات الموروث الثقافي والاجتماعي، لترافقهم في حياتهم الشخصية، وتعود عليهم بالفائدة على المدى الطويل».

وحل الفنان أحمد الكيبالي ضيفاً على الحلقة الخامسة من برنامج الميدان، حيث عبر عن عشقه للشلة الإماراتية الأصيلة، مرجعاً لها الفضل في انطلاقته نحو عالم الغناء، وقال: «للبرامج الإماراتية التي تُعنى بتراثنا وتاريخنا خصوصية كبيرة، لما تحمله من جماليات تضيء على عاداتنا وتقاليدنا، التي نعتز بها، ودائماً ما أنتظر المشاركة في هذا البرنامج العريق».

فخر

وأبدى علي العزيزي سعادته وفخره بانتزاع بطاقة التأهل الأولى إلى المربع الذهبي من بطولة فزاع لليولة.