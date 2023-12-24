النادي الثقافي العربي يناقش في محاضرة «قلق الكاتب»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة محاضرة بعنوان «قلق الكاتب والطريق إلى النجاح» ألقاها الناقد د. غانم السامرائي أستاذ الأدب المقارن في جامعة الشارقة، وأدارها الصحافي هشام أزكيض.

وذلك بحضور الدكتور عمر عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة النادي. وقال الدكتور السامرائي في بداية حديثه عن «قلق الكاتب والطريق إلى النجاح»: إن الباعث على طرق هذا الموضوع في اللحظة الراهنة هو فوز الروائي البولندي بول لينتش وهو كاتب قلق، بجائزة البوكر العالمية لعام 2023 منذ أيام قليلة عن روايته «أغنية النبي»، بول لينتش عانى كثيراً من القلق.

وأكد السامرائي أن على الناقد وهو يتعامل مع الكتابات الجديدة أن يفهم دور النقد وخطورته، فقد يكون سبباً لتحفيز الكاتب وحثه على المواصلة وغرس الثقة فيه، فيوصله إلى النجاح، وقد يكون سبباً في الإحباط وطريقاً إلى الفشل، لذلك ينبغي تناول إبداعات الكتاب الجدد بحذر.