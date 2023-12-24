رحيل الكاتب والناقد السوري عزت عمر

المصدر: دبي - البيان

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رحل مساء يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 الكاتب والناقد السوري عزت عمر، والذي أقام في دولة الإمارات منذ العام 1990.

وأغنى الساحة الثقافية بعشرات المقالات والدراسات التي تناولت الأدب في الإمارات، وكان فاعلاً في الساحة الثقافية المحلية لسنوات طويلة.

ولد عزت عمر في مدينة منبج ودرس في مدارسها، وتخرّج من كلية الآداب بجامعة حلب عام 1977. عمل في مديرية الثقافة بحلب وفي معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب حتى عام 1990. وهو عضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. عضو هيئة تحرير الموسوعة الوطنية الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة. حكّم جوائز أدبية عدّة. وشارك في ندوات نقدية داخل الدولة وخارجها، وعمل مؤخراً في مجلة الشارقة الثقافية.

كتب عزت عمر في النقد الأدبي والقصّة القصيرة والرواية وأدب الطفل وأدب اليافعين، وله العديد من الكتب الإبداعية والنقدية منها:



ـ "قفص يبحث عن عصافير". رواية نشرت عام1991 ـ مسلسلة أسبوعية على عشر حلقات.

ـ "النوافذ الذهبية" مجموعة قصصية للأطفال، صدرت عن دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 1996.

ـ سلسلة روايات غسّان، 13 رواية للناشئة، عن دار عمون للنشر، الأردن 2001.

ـ "أجنحة الفراشات"، مجموعة قصصية للأطفال، عن مراكز الطفولة والناشئة الشارقة، 2002.

ـ "مرايا البحر" دراسات نقدية في القصّة والرواية في الإمارات، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2001.

ـ "صفحات من الأدب الطبي العربي، دعوة الأطباء ـ ابن بطلان نموذجاً" تحقيق، دار الفكر، دمشق. 2003

ـ "توجّهات الخطاب السردي في الرواية الإماراتية والعربية" قراءات تحليلية، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2003.

ـ "نائم فوق الغيمة" قصة طويلة للأطفال، المجلس الأعلى للأسرة، الشارقة، 2003

ـ الفراشات المسحورة: ديموقراطية الحوار لا ديموقراطية المصالح، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، 2005.

ـ استعادة المشترك الإنساني/رؤية في القصيدة الجديدة، دراسة نقدية، الشارقة، 2008.

ـ سفراء الخيال/ أصوات شعرية سورية في الإمارات، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات، 2009.

ـ ينابيع الكلام/ أصوات قصصية سورية في الإمارات وزارة الثقافة والشباب ، الإمارات، 2009.

ـ أسئلة الحداثة والهوية،، دائرة الثقافة والإعلام ، الشارقة، 2012

ـ سوسيولوجيا النص السردي الإماراتي، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2011.

ـ سالم بن علي العويس، الخطاب الشعري وآليات بنائه، مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، دبي، 2014.

ـ ظاهرة العنف في الخطاب الروائي العربي، مجلة دبي الثقافية، دبي، ديسمبر 2014.

ـ الكلمة والصورة/ قراءات تحليلية وجمالية، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2017

ـ خلفان بن مصبح / طائر الشعر القرير، مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، دبي، 2017.

ـ ناصر جبران، ألق الكتابة وقلق الفنان، مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، دبي، 2018.

ـ أثر الحداثة وما بعدها في النصّ السردي الإماراتي، اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، الشارقة، 2018.

ـ رواية ما بعد الحداثة / التناص، التجاور، ومغامرة التجريب، دار الغد، الشارقة، 2020.

ـ النصّ المسافر/ بحث في أنماط السرد الروائي، دار الغد، الشارقة، 2020