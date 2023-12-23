«ليلة الفلامنكو» تحتفي بتاريخ الأندلس في قصر الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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اختتمت مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة» الحفل الفني «ليلة الفلامنكو» الذي أُقيم على مسرح قصر الإمارات في أبوظبي، وشهد إقبالاً كبيراً من المهتمين بالفنون والثقافات المتنوعة ومحبي هذا الفن العريق.

وهدف الحفل الذي قدمته آنا موراليس للاحتفاء بالتراث الأندلسي باعتباره نموذجاً للتعايش والحوار وتعزيز قيم السلام، حيث تُعتبر آنا، الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، أحد أشهر وألمع نجوم هذا الفن الإسباني العريق وأبرز فنانيه المعاصرين في العالم. وجسد الحفل التزام الدولة بتعزيز التبادل الثقافي والتواصل مع الثقافات المختلفة.

وقال معالي محمد المر، رئيس لجنة مبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة»: «شهدنا اليوم أمسية غنائية وأدائية مرموقة لفن أندلسي يجمع أبرز الثقافات والحضارات. وندرك أهمية التراث الأندلسي بصفته نموذجاً ملهماً للتعايش والحوار وترسيخ أسس السلام بين مختلف الثقافات والشعوب. وتعكس هذه المبادرة والحفل التزام الدولة بتعزيز التبادل الثقافي والتواصل مع الثقافات المختلفة، وتسهم في تعزيز الروابط الثقافية بين الإمارات وإسبانيا».

ويندرج حفل «ليلة الفلامنكو» ضمن فعاليات البرنامج الفني لمبادرة «الأندلس: تاريخ وحضارة» التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تسليط الضوء على الحضارة العربية في الأندلس، وقيم التسامح والتعايش، والاحتفاء بموروثها الحضاري والثقافي والفني.