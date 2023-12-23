مهرجان الشيخ زايد .. أجواء ثقافية وترفيهية عالمية في رأس السنة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد 2023 - 2024، المقام حالياً بمنطقة الوثبة في أبوظبي، عن برنامج وقائمة الفعاليات والأنشطة الجديدة والعروض الفلكلورية والفنية العالمية المبهرة، للاحتفال برأس السنة الميلادية واستقبال العام الجديد 2024، وسط أجواء ثقافية ترفيهية عالمية ستشهد استقطاب ملايين الزوار من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم.

ألعاب نارية

ويشهد مهرجان الشيخ زايد فعاليات جديدة واستثنائية للاحتفال بالعام الجديد يأتي في مقدمتها أضخم عرض للألعاب النارية الذي سيستمر لأكثر من 60 دقيقة متواصلة، ليحطم 3 أرقام قياسية جديدة في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل، لتمنح زوار المهرجان تجربة حماسية مع دخول الدقائق الأولى من العام الميلادي الجديد 2024.

عروض الدرون

وسيحظى زوار المهرجان لأول مرة بالمنطقة بفرصة لمشاهدة أكثر من 5000 طائرة درون في سماء الوثبة وهي ترسم لوحات فنية وتقدم عروضاً مبهرة في سماء المهرجان للاحتفال بالعام الجديد، والتي ستشهد تحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

كما سيحظى الزوار أيضاً بالاستمتاع بأضخم عرض لليزر والذي يستخدم لأول مرة في المنطقة أيضاً، بالإضافة إلى العروض المميزة لنافورة الإمارات والأضواء المصاحبة على إيقاع الموسيقى الفنية الرائعة، والتي ستلهم الزوار من كل الفئات العمرية لاستقبال العام الجديد.

عروض فنية

وسيعش كل زوار المهرجان أجواء من السعادة والمرح في ظل الاحتفال بالعام الجديد من خلال عروض إطلاق أكثر من 100 ألف بالون طائر في سماء المهرجان لترسم ملامح البهجة والسعادة على أوجه الزائرين بألوانها المتعددة والمتميزة، بالإضافة إلى عروض (الدي جي) وعروض عزف الآلات الموسيقية عبر الليزر التي ستمنح الزوار عيش أجواء ترفيهية عالمية لا تنسى للاحتفال بالعام الجديد بصحبة الأهل والأصدقاء.

وخصصت اللجنة العليا لمهرجان الشيخ زايد شاشات عرض رئيسية خارج ساحة المهرجان لبث الفعاليات والأنشطة والعروض الخاصة بالاحتفال بالعام الجديد، في ظل الإقبال الكبير والمتوقع من زوار المهرجان للاحتفال بليلة رأس السنة وسط التجمع من كل فئات وشرائح المجتمع.

وتقدم القرية التراثية الواقعة في قلب ساحة المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة للاحتفال بالعام الجديد منها الرزفة والعيالة، كما تقدم الجهات المشاركة في المهرجان العديد من الفعاليات الترفيهية للزوار، بالإضافة إلى الفعاليات والأنشطة المميزة الأخرى للأطفال والتي تتنوع ما بين مسرحيات ومسابقات تقام على مسرح الأطفال.

وتحتفل أجنحة الدول المشاركة في المهرجان بالعام الجديد 2024 من خلال عروض كرنفالية ترفيهية واستعراضات فنية وترفيهية عالمية.