ألحان الموسيقار عمر خيرت تصدح في دبي أوبرا 29 الجاري

المصدر: دبي ـ البيان

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فعاليات فنية متنوعة تقدمها دبي أوبرا خلال الفترة المقبلة، إذ تستقطب نخبة من مبدعي العالم، وعلى رأسهم الملحن وعازف البيانو وقائد الأوركسترا عمر خيرت، الذي سيحيي حفلاً فنياً في 29 ديسمبر الجاري.

وسيقدم عمر خيرت خلال الحفل الكثير من أعماله التي لاقت إعجاباً كبيراً من عشاق الموسيقى، ليعيش جمهور دبي ليلة لا تنسى حافلة بالألحان ومليئة بالمتعة والترفيه والمرح.

ويمتلك عمر خيرت (75 عاماً) موهبة فريدة في دمج الألحان العربية المعاصرة مع التأثيرات الغربية بسلاسة، وقدم مجموعة رائعة تضم أكثر من 20 مقطوعة موسيقية مرموقة، ونال شهرة عالمية خلال مسيرة إبداعه الطويلة.

وتستقبل دبي أوبرا عمر خيرت مع مجموعة كبيرة من عازفي الأدوات الموسيقية والآلات الإيقاعية والوترية والنفخ والمفاتيح وغيرها، ليعزف الموسيقار أروع السيمفونيات الخالدة، التي ستشعل حماس الحضور في دبي أوبرا. تجدر الإشارة، إلى أن خيرت قدم أكثر من 50 مقطعاً صوتياً لفيلم ودراما تلفزيونية، تشمل مجموعة غنية من الأنواع الموسيقية، بما في ذلك موسيقى الجاز والبوب ​​والروك والشرق الأوسط.