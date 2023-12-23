«مرافئ تعبير» في دبي.. حوارات ملهمة تعزز الحراك الثقافي

المصدر: دبي ـــ البيان

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نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، جلستين نقاشيتين ضمن فعاليات «مرافئ تعبير»، التابعة لملتقى تعبير الأدبي 2023، الذي نظمته الهيئة في ديسمبر الجاري، لتسليط الضوء على أهمية الأدب والثقافة في تعزيز الحراك الثقافي في دبي، والتواصل الفكري والإبداعي بين مختلف الشرائح الثقافية عبر إبراز قصص الإلهام والأمل واستكشاف التحديات والإنجازات في رحلة القراءة الشخصية.

وفي مكتبة هور العنز العامة، ناقشت الجلسة الأولى التي نظمت بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، كتاب «نور يسطع بالأمل» للكاتبة روضة عادل محمد، فأبرزت الكاتبة الآراء والأفكار المملوءة بالأمل والقوة في كتابها من بداية تحليل الشخصيات والأحداث والرسائل وصولاً لأسلوب الكتابة وتفرده.

مصدر إلهام

وتطرقت الجلسة إلى كيفية تحدي الكاتبة الإعاقة في حياتها وكتاباتها، مستخدمة تجربتها الشخصية مصدرَ إلهام للآخرين، كما تحدثت عن أهمية الإرادة والتصميم في التغلب على الصعاب، وكيف يمكن للأدب أن يكون أداة قوية لتحقيق التمكين الذاتي والاعتراف بقيمة كل فرد، وأشارت إلى الأهمية الكبيرة للأدب في تغيير النظرة الاجتماعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

«تجربتي مع القراءة»

وتناولت الجلسة الثانية التي نُظمت بعنوان «تجربتي مع القراءة»، وبالتعاون مع مرسى البرتقال، تجارب مختلفة وملهمة في مجال القراءة؛ إذ شهدت مشاركة نخبة من القرّاء والمبدعين الذين شاركوا قصصهم ورحلاتهم في عالم القراءة والتحديات التي واجهوها وكيفية التغلب عليها.

وركزت الجلسة على الدور الحاسم للقراءة في تشكيل الوعي الشخصي والثقافي والحاجة إلى دعم المجتمعات القارئة وتشجيع الحوار المستمر في أهمية القراءة والتعلم المستمر، وتبادل المشاركون تجاربهم في دور الكتب في مواجهة الصعاب الشخصية وتعزيز بناء مسارات مهنية ناجحة، إضافة إلى التطرق إلى أهمية توفير محتوى قرائي متنوع يلبي احتياجات القرّاء من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية.

والجدير بالذكر أن «مرافئ تعبير» تندرج ضمن فعاليات النسخة الثانية من ملتقى تعبير الأدبي 2023، الذي نظمته هيئة الثقافة والفنون بدبي «دبي للثقافة» في ديسمبر الجاري، وبمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والمثقفين والأدباء.