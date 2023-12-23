المصدر: بقلم: فاطمة العرياني

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في عالم متسارع تنافسي نسعى فيه لكل جديد وكل منا لديه ما يليق بالتسويق؛ كتاب (تعلم التسويق كأنك تعيش قصة حب) يمهد لك فنون التسويق.

بعد المقدمة يبدأ توجيهك لقراءة الكتاب في (كيف تم تقسيم هذا الكتاب؟)؛ ليستهل بعرض خطة التسويق في (الاستراتيجية - الحياة بعد يوم البداية) موضحاً مكونات خطة التسويق وإنشاء النبذة التعريفية لمشروعك أو خدماتك؛ لينتقل إلى (الطريقة الأولى لخلق قيمة في أي سوق عمل) بالعناية بما يشعر به العملاء مؤكداً ذلك في (كيف تكون الأفضل في العالم؟) ومجيباً عن سؤال (لماذا نقوم بالترويج؟) في نقاط.

وموضحاً الخطوات في ست استراتيجيات إذ إنه (لا مكان للأمل وحده في استراتيجيات التسويق)؛ فتذكر (أن الأشياء التي يؤمن بها عملاؤك هي ما تميزك عن منافسيك)، وعليه يكون (تضاؤل قيمة الوصول) إلى العميل مقارنة بالكيفية والفئة المستهدفة الحقيقية، وبه تكون إجابة (كيف تملك العالم بين يديك؟).

ويلتفت إلى (حدود معرفة «الطريقة التي يقوم عليها أي عمل تجاري») موجهاً ذلك في أسئلة وموضحاً (تأثير المحتوى الرائع في التسويق)، ومؤكداً أهمية العناية بالتطور وليس زيادة المبيعات فحسب، والسوق مملوء بالمسوقين؛ فـ(اختر شيئاً واحداً).

وينتقل إلى (السياق - تخلص من خطة العمل النمطية واكتب خطاباً لعميلك المستقبلي) ويضرب مثالاً لذلك ثم يقف عند (مشكلة تحديد وضعك الحالي) ويليه طرائق تطوير المنتجات وبيعها و(جذب الاهتمام) والابتكار؛ ليصل إلى (القصة - التسويق ليس قِسماً) ثم يستعرض كيفية تحديد السعر وتقديم الخدمات أو المنتج حتى يصل إلى (كن جزءاً من القصة)؛ ليختم بـ(إلى أين أتمنى أن نصل؟) قبل (شكر وتقدير).

الكتاب مقالات مقسمة إلى ثلاثة أقسام: (الاستراتيجية، والسياق، والقصة) بعبارة سهلة قريبة.