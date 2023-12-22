مهرجان السيف يعزف ألحان الجمال والإبداع على ضفاف خور دبي

المصدر: دبي - البيان

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تتألق وجهة السيف، خلال موسم الشتاء بمجموعة متنوعة من الفعاليات، ضمن برنامج مهرجان السيف على خور دبي، والذي يقدم العديد من التجارب الترفيهية العائلية، والعروض الحية، إضافة إلى عودة «أضواء دبي» إلى الوجهة المائية، لتحول أضواء النيون الرائعة سوق السيف وسوق الذهب إلى أرض عجائب مليئة بالإيجابية والإلهام.

ومن بين أبرز معالم «أضواء دبي» هذا العام مجسمات شخصيات «Anooki» العالمية، والتي أسرت الزوار بعروض الضوء، مستمدة إلهامها من الهندسة المعمارية، والتاريخ القديم للسيف، وستنضم إلى الفعاليات المختلفة شجرة احتفالية ضخمة بارتفاع 39 متراً، حيث تعد الأطول في فئتها على مستوى الشرق الأوسط، وتتزين هذه الشجرة الضخمة بأكثر من 30,000 قطعة من الزينة وهي مضاءة بأكثر من 6,800 ضوء LED، وسيتم إضاءتها رسمياً اليوم الجمعة عند الساعة 18:00.

ويقدم مهرجان السيف في خور دبي أيضاً مجموعة من الأنشطة الثقافية والتعليمية والفعاليات الترفيهية للعائلات، فضلاً عن خيارات المطاعم وعروض التسوق، كما سيستمتع الزوار بالعروض الحية من قبل فنانين موهوبين، وتسوق الحرف اليدوية والمجوهرات والأزياء والأدوات المنزلية من علامات تجارية، وحرفيين محليين في السوق الإماراتي الأصيل.