500 فيلم قصير من 89 دولة في «أفلام الذكاء الاصطناعي» بمدينة إكسبو دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي في مدينة إكسبو دبي تلقيه أكثر من 500 فيلم قصير من 89 دولة، ما عزز مكانة المدينة مركزاً عالمياً في مجال الابتكار والتكنولوجيا ومنصة لاختبار التقنيات الجديدة.

إذ تعلن النتائج في حفل توزيع الجوائز 29 فبراير المقبل. ويستكشف المهرجان الأول من نوعه في المنطقة إمكانات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لدفع رواية القصص الإبداعية وتطوير قطاع صناعة الأفلام، ويسلط الضوء على العلاقة التكاملية بين الإبداع البشري والتكنولوجيا، ما يجعل من مدينة إكسبو دبي وجهة مفضلة للمبدعين في مجال الذكاء الاصطناعي وأصحاب الأفكار الجديدة.

جودة وتنوع

وقال مجد زعرب، نائب رئيس أول لتقنيات المستقبل في مدينة إكسبو دبي: «بصفتها مدينة المستقبل التي يقودها الابتكار، أطلقت مدينة إكسبو دبي مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي لتسليط الضوء على التوجه الكبير للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المجال السينمائي، وإظهار كيف يمكن لأي شخص، من أي مكان، أن يصبح صانع أفلام، بغض النظر عن مهاراته السينمائية، ونحن سعداء بجودة الأفلام المشاركة وتنوعها، ما يوضح مدى الفرص المتاحة في هذا المجال الناشئ».

ورش عمل

وأضاف: «تمكن تقنيات الذكاء الاصطناعي الأشخاص من التعبير عن إبداعاتهم بمجموعة واسعة من الطرق الجديدة، ونحن متحمسون لاستكشاف ذلك عبر ورش العمل العملية المستمرة التي ينظمها المهرجان، ومشاركة النتائج مع مجتمعات التكنولوجيا الإبداعية والمستقبلية. وعبر مبادرات مثل مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي، تعمل مدينة إكسبو على تعزيز رؤية تقوم على الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان، حيث تعمل التكنولوجيا على تمكين الأشخاص، وأتمتة الأعمال وتوفير الوقت الثمين الذي يمكن استخدامه بشكل أكثر إنتاجية وإبداعاً».

10 أفلام

مع إغلاق باب التقديم للمسابقة العالمية ستقيّم لجنة تحكيم مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي الأفلام القصيرة وستكشف عن أفضل 10 أفلام في القائمة المختصرة في منتصف يناير المقبل. وسيوجه مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي بعد ذلك دعوة للجمهور للتصويت لفيلمهم المفضل من بين المشاركات في القائمة المختصرة، في حين ستختار تقنية الذكاء الاصطناعي التي طورتها مدينة إكسبو دبي الفيلم المفضل بشكل مستقل، ما يضيف بعداً مثيراً للمنافسة.

سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز أفضل فيلم وأفضل مخرج وجائزة اختيار الجمهور وجائزة اختيار الذكاء الاصطناعي في حفل توزيع الجوائز في مدينة إكسبو دبي والاحتفاء بالفائزين لمساهماتهم في عالم صناعة الأفلام التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

واستضاف خبراء الذكاء الاصطناعي وصناعة الأفلام المشهورون العديد من الجلسات وورش العمل وذلك ضمن التزام مهرجان أفلام الذكاء الاصطناعي بتعزيز الحوار ونشر المعرفة، وسيتم طرح المزيد من هذه الجلسات قريباً، ما يوفر للمشاركين فهماً أعمق للتقاطع بين الذكاء الاصطناعي وصناعة الأفلام وكيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتمكين الإبداع البشري عبر مراحل إنتاج الأفلام.